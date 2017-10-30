Двукратный чемпион мира Фокеев завершил карьеру

Двукратный чемпион мира по стендовой стрельбе в дабл-трапе россиянин Виталий Фокеев объявил о завершении карьеры. 43-летний спортсмен намерен заняться работой тренера.

– Я планировал завершить карьеру сразу после финала Кубка мира, который сейчас проходит в Индии, – цитирует ТАСС Фокеева. – Но руководство приняло решение не отправлять нас туда. Тем не менее я своих планов не меняю. Карьеру спортсмена я завершил, теперь буду тренировать детишек в родном Липецке.

Но я все равно доволен своей карьерой.