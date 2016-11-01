"Краснодар" и "Локомотив" за участие в ЛЕ-2015/16 получат по 6,7 миллиона евро, "Рубин" - 4,5 миллиона

УЕФА опубликовал информацию о распределении средств между участниками Лиги Европы сезона-2015/16. "Краснодар" и "Локомотив" получат по 6,7 миллиона евро, "Рубин" - 4,5 миллиона.

Каждый из клубов заработал 2,4 миллиона евро за участие в групповом турнире. "Краснодар" получит 2,24 миллиона за результаты, "Локомотив" - 1,95 миллиона, "Рубин" - 0,76 миллиона. Также "быки" и железнодорожники получат по 0,5 миллиона за участие в 1/32 финала. От реализации маркетинговых прав "Рубин" получит 1,35 миллиона, "Краснодар" - 1,6 миллиона, "Локомотив" - 1,83 миллиона.

Больше всего в прошлом сезоне заработал "Ливерпуль", проигравший в финале "Севилье" (2:3), - 37,9 миллиона евро.