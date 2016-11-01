"Краснодар" и "Локомотив" за участие в ЛЕ-2015/16 получат по 6,7 миллиона евро, "Рубин" - 4,5 миллиона

УЕФА опубликовал информацию о распределении средств между участниками Лиги Европы сезона-2015/16. "Краснодар" и "Локомотив" получат по 6,7 миллиона евро, "Рубин" - 4,5 миллиона.
Каждый из клубов заработал 2,4 миллиона евро за участие в групповом турнире. "Краснодар" получит 2,24 миллиона за результаты, "Локомотив" - 1,95 миллиона, "Рубин" - 0,76 миллиона. Также "быки" и железнодорожники получат по 0,5 миллиона за участие в 1/32 финала. От реализации маркетинговых прав "Рубин" получит 1,35 миллиона, "Краснодар" - 1,6 миллиона, "Локомотив" - 1,83 миллиона.
Больше всего в прошлом сезоне заработал "Ливерпуль", проигравший в финале "Севилье" (2:3), - 37,9 миллиона евро.
Сколько кто заработал в #ЛигаЕвропы 2015/16– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 1 ноября 2016 г.
Краснодар, Локо - 6,7 млн евро
Днепр - 5
Шахтер - 4,6
Рубин - 4,5
Карабах, Динамо М, Габала - 3 pic.twitter.com/5kpmBdt1Qd