Знаменитый российский тренер (теперь – депутат Государственной думы РФ) Валерий Газзаев предложил сократить дотации профессиональному спорту. По мнению экс-наставника ЦСКА и сборной России, это позволит командам соответствовать финансовому fair play.

Инициатива была озвучена на первом заседании комиссии по государственно-частному партнерству при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

- Нужно создать систему, чтобы все профессиональные клубы финансировались за счет частных инвесторов и государтсвенно-частного партнерства, тогда мы будем соответствовать финансовому fair play, - цитирует ТАСС Газзаева. - У нас 105 таких клубов, столько быть не должно, ни в одном национальном первенстве нет столько клубов. Нужно сокращать дотации профессиональному спорту, и больше внимания уделять массовому.