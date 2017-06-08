Зимнее дерби "Спартака" и ЦСКА, отставка в "Рубине"

9 ноября 2002 года. Уборка снега на стадионе на Восточной улице перед матчем ЦСКА - "Спартак". Не ждет ли всех такая же картина в новом сезоне? Фото "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 8 июня.

КАЛЕНДАРЬ. Нас ждет очередное "снежное" дерби?

Премьер-лига утвердила календарь сезона-2017/18. И к нему уже есть вопросы. Так, второе за сезон дерби "Спартака" и ЦСКА запланировано на 10 декабря. Резервная дата – 20 февраля.

СБОРНАЯ. Станислав Черчесов: "Игра с Чили должна быть более высокого уровня, чем с Венгрией"

За день до контрольного матча с командой Чили главный тренер россиян дал в Москве пресс-конференцию. Вместе со Станиславом Черчесовым накануне генеральной репетиции Кубка конфедераций на вопросы ответил Игорь Акинфеев.

УНИКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. Вот это подарок!

Леонид Слуцкий организовал уникальную историю. Перед отъездом на тренировку сборной России полузащитник Александр Головин по видеосвязи пообщался с маленьким футболистом школы ЦСКА из Волгограда.

ОТСТАВКА. "Рубин" объявил об уходе Грасии

Руководство "Рубина" и главный тренер команды Хави Грасия пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Все готово к возвращению в Казань Курбана Бердыева.

КОНТРАКТ. Игнашевич и братья Березуцкие остаются

Защитники ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие, а также Сергей Игнашевич продлили свои контракты с командой. Ранее гендиректор армейцев Роман Бабаев сообщил "СЭ", что новые соглашения с футболистами будут подписаны еще на один сезон.

ТРЕНЕРЫ. Федун – стена для Карреры

Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР – о тренерах российских клубов. О чемпионе Массимо Каррере и не только.

ВЫБОР. Идеальный клуб для Ковальчука

"СЭ" рассуждает о том, в каком клубе НХЛ может продолжить карьеру российский нападающий Илья Ковальчук. "Сан-Хосе", "Коламбус" или кто-то другой?

ПРОРЫВ. Хулиганка и фанатка Серены

Елена Остапенко неожиданно для многих стала финалисткой Открытого чемпионата Франции. Приводим десять фактов о латвийской сенсации.

ИГРЫ. Париж и Лос-Анджелес поделили Олимпиады

В пятницу на заседании исполкома Международного олимпийского комитета может быть принято принципиальное решение о том, что столицы летних Игр 2024 и 2028 годов будут определены в один день. И распределены между Парижем и Лос-Анджелесом.