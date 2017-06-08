13:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА объявил о продлении контрактов Игнашевича и братьев Березуцких

Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ (слева) и Сергей ИГНАШЕВИЧ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ (слева) и Сергей ИГНАШЕВИЧ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Защитники ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие, а также Сергей Игнашевич продлили свои контракты с командой, информирует клубная пресс-служба. Ранее генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил "СЭ", что новые соглашения с футболистами будут подписаны еще на один сезон.

Василий и Алексей Березуцкие дебютировали в ЦСКА в 2002 году. На счету Василия 492 матча в составе клуба и 13 голов, у Алексея - 473 игры и 10 забитых мячей. Братья Березуцкие являются 6-кратными чемпионами России в составе красно-синих и 7-кратными победителями Кубка России. Кроме того, они шесть раз выигрывали Суперкубок России, а в 2005 году стали обладателями Кубка УЕФА.

Игнашевич выступает за ЦСКА с 2004 года, и за это время он провел 505 матчей в составе команды, забив 45 голов. Отметим, что 37-летний футболист пять раз становился чемпионом страны в составе армейцев, по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок России, а также побеждал вместе с командой в Кубке УЕФА.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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NF

У ЦСКА выбора нет, смены вменяемой пока не наблюдается, Васин продолжает шибко "радовать". Дотянули, как говорится, вместе со сборной...

13:45

Bibigon2000

подпишите уже пожизненно,чего там... :)

13:35

баламошка

Вампиры хреновы)

13:34

mak3

Зенит верни Данни!!!

13:28

qwe20

пенсионеры

13:18

Helicopter

Ожидаемо. Васин в основе, Чернова поднатаскают.

13:10

Jean4

Вот это мастодонты отечественного футбола, снимаю шляпу перед ними, столько лет играть на высоком уровне. Кто бы что не говорил, но повезло коням с ними.

13:07

shpasic

издеваются над человеком с винтом в ступне.

13:06

Очень плохой мальчик

Игнашевичу скоро 38 стукнет,уважуха.

13:05

Mark Krass

ну и славненько, лучше них все равно сейчас никого нет.Джикия неплох, остальные все кутеповы.

13:04