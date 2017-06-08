"Рубин" объявил об уходе Грасии

Руководство "Рубина" и главный тренер команды Хави Грасия пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, информирует клубная пресс-служба. Вместе с ним команду покидают его помощники: Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес.
– "Рубин" благодарит Хавьера Грасию и его штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере, – гласит сообщение на сайте команды.
Напомним, что испанец возглавил казанцев в мае 2016 года. В сезоне-2016/17 "Рубин" под руководством Грасии занял девятое место в чемпионате России и дошел до полуфинала Кубка страны.
По информации "СЭ", в ближайшее время клуб вновь может возглавить Курбан Бердыев, ранее покинувший пост вице-президента-тренера "Ростова".
Татаро-американские инвестиции в Бердыева. Кто вернул Курбана в "Рубин"
Дополнительная информация
http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/6932-havier-grasiya-pokidaet-rubin
vasiunchik
Учимся получать баблос! Именно получать, а не зарабатывать!
15:08
ntsg62
В рассрочку 7 лямов,начирикал Нобель...
14:53
сп@рт@к
В очередной раз радуюсь, что Федун отказался от Бердыева. Нельзя отдавать на откуп одному человеку всю клубную систему. Когда он уходит, ты остаешься ни с чем. Рубин-пример этого. И деньги есть, а отстроить заново всю клубную вертикаль, никак не получается.
14:44
южанин61
Дорогое оно это согласие оказалось. Но что такое 10 млн для татарской мафии.
14:41
Привет от дилетанта!
Неожиданно. Особенно, после подписания Бердыева.
14:25
баламошка
И об уплыве 10 лямов.
14:22
Трижды разбанен)
договорились? 10 лямов?
14:16