Тур кубка мира по России, секреты трансферов "Монако", мельдониевый скандал в гандболе

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 9 сентября.

СТАРТ. "Снова поцеловал кубок мира. Вкус у него все тот же"

В субботу в Лужниках на реконструированном главном стадионе страны состоялась церемония старта тура кубка мира перед ЧМ-2018. Много красивых фото арены, названной Романом Зобниным лучшей в мире, здесь.

ЧЕМПИОНАТ. Тур с курсом на Европу

В пятницу матчем "Амкар" – ЦСКА (0:1) после двухнедельной паузы возобновился чемпионат России. Сегодня и завтра свои встречи проведут еще три наших участника еврокубков – "Спартак" принимает "Рубин", "Зенит" не обещает подарков столице в выездной встрече с "Динамо", а "Локо" отправился в Грозный в гости к "Ахмату".

ЛИДЕР. Матиас Краневиттер: "У Манчини много общего с Симеоне"

Аргентинский опорный полузащитник "Зенита" в эксклюзивном интервью объяснил, почему у него немецкая фамилия, рассказал о дружбе с Месси и сравнил болельщиков сине-бело-голубых с мадридскими и севильскими. И не только болельщиков.

МНЕНИЕ. Геннадий Орлов: "Не надо обвинять Дзюбу в жадности. Вы его еще из комсомола выгоните!"

Известный телекомментатор – о селекции "Зенита" и "Спартака", Смолове и Кокорине, Ярмоленко и Конопляпке. И экспериментальном составе сборной России вдобавок.

ТРАНСФЕРЫ. Вадим Васильев: "Предпочли бы, чтобы Мбаппе ушел в другой чемпионат. Но уважаем его выбор"

Эксклюзивное интервью вице-президента "Монако", чей клуб летом побил рекорд по доходам от продаж футболистов – 360 миллионов евро! Если сравнить суммы за покупку и последующую продажу Мбаппе, Бернарду Силвы, Бакайоко и Менди, то прибыль монегасков составила 631 (!) процент.

РАЗГРОМ. "Халл" Слуцкого раздавлен – 0:5. Как же так?

После перерыва вернулся чемпионшип. Российский тренер "Халл Сити" потерпел страшное поражение в Дерби. Объясняем, что случилось с командой Леонида Слуцкого.

ДОПИНГ. Скандал с мельдонием

Европейская федерация гандбола объявила, что допинг-тесты трех гандболисток молодежной сборной России (игроки не старше 19 лет) дали положительные результаты во время чемпионата Европы-2017 в Словении. Запрещенной субстанцией является мельдоний. Как так получилось?

ЕВРОБАСКЕТ. Андрей Воронцевич: "После матча с британцами купил всей команде пиццы"

Форвард сборной России Андрей Воронцевич после окончания предварительной стадии чемпионата Европы-2017 рассказал о том, как в игре с Латвией на него обиделся судья, как команда провела первый из двух дней отдыха и что он знает о сборной Хорватии. Матч 1/8 финала – в воскресенье вечером.

ИСТОРИЯ. Три секунды, которые потрясли мир

В ночь с 9 на 10 сентября исполняется 45 лет со дня знаменитого финала СССР – США на Олимпиаде-72 в Мюнхене. Напоминаем, что нужно знать об этой невероятной игре.

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