Трансферы ЦСКА стали легендой, почему "Зенит" никого не купил, в "Вашингтоне" – русская пятерка

Артем ДЗЮБА (справа) и Сергей СЕМАК: "Зенит" ждет в гости "Спартак" без летних приобретений. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 1 сентября.

ТРАНСФЕРЫ. "Спартак" теряет, ЦСКА приобретает

Трансферное окно в РПЛ было закрыто в ночь на субботу. Подводим итоги лета-2018 для российских клубов.

ОЦЕНКА. "ЦСКА потратил на трансферы около 10 миллионов"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев – о летней трансферной кампании клуба. Пресс-служба армейцев в соцсетях оценила ее просто: "Это было легендарно".

ПОЧЕМУ. "Зенит" никого не купил Семаку

Лидер чемпионата России летом не сделал ни одного приобретения. Называем причины.

РЫНОК. Модный SMM ЦСКА и "воровство" "Барселоны"

В пятницу дозаявочный период завершился в большинстве европейских стран. Выделяем главные тенденции и переходы минувшего лета. Все, что нужно знать о трансферном окне.

БОМБАРДИР. Такой Чалов пригодился бы и главной сборной!

ЦСКА обыграл "Урал" в домашнем матче чемпионата России – 4:0. Три гола на свой счет записал Федор Чалов, вышедший в лидеры гонки снайперов.

ФАНАТ. Александр Панов не боится фанатов "Зенита"

В воскресенье – битва двух столиц, "Зенит" принимает "Спартак": это будет матч Дзюбы против красно-белых, Карреры против сине-бело-голубых, Глушакова против Радимова с множеством других интриг. Перед выездом в Северную столицу на вопросы "СЭ" ответил экс-форвард сборной и невского клуба, преданный болельщик москвичей. Он бесстрашный фанат.

СТАРТ. Олимпийский сезон был худшим для КХЛ. Что ждать в новом

Матчем "Ак Барс" – СКА (1:6) открылся одиннадцатый сезон Континентальной хоккейной лиги. Рассказываем, чего от него стоит ждать.

СДЕЛКА. Шумаков едет к Овечкину

"Вашингтон" объявил о заключении контракта с бывшим форвардом ЦСКА Сергеем Шумаковым и довел до пяти число русских игроков в своей системе. Есть ли у нападающего шансы заиграть в составе чемпиона НХЛ?

БИТВА. Хачанов заставил нервничать Надаля

На US Open в ночь на московскую субботу Карен Хачанов дал бой Рафаэлю Надалю. И это было эпично. Серена Уильямс вышла в четвертый круг US Open после сестринского дерби. В игре с Винус она выглядела сверхуверенно.

МЕССЕДЖ. "Большие зарплаты футболистов вызывают не зависть, а возмущение"

Знаменитая легкоатлетка Ирина Привалова дала интервью "СЭ". Она негодует.

ДОПИНГ. 65 подозреваемых. Обвинены все российские биатлонисты

Для западных СМИ невиновных нет. Портал Insidethegames, специализирующийся на спортивной политике, фактически назвал всех российских биатлонистов обманщиками и допингерами.

ДЕНЬГИ. 10 миллионов для Хабиба

Раскрутка супербоя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором буксует. При этом сумма гонорара россиянина вызывает вопросы: это много или мало?

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