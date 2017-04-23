Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 23 апреля.

СКАНДАЛЫ. "Судье не раз шепнем: "Merci beaucoup!"

Накануне встречи "Зенита" с "Уралом" и "Спартака" с "Ростовом" закончились судейскими скандалами, которые, возможно, будут обсуждать до конца чемпионата-2016/17. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР – комментирует работу рефери. И не только.

ЧМ-2017. Почему Радулов снова не хочет в сборную

Сегодня "Монреаль", уступив "Рейнджерс" (1:3, 2-4), покинул розыгрыш Кубка Стэнли. А сразу после игры супернападающий "Канадиенс" Александр Радулов заявил, что не намерен играть за сборную России на чемпионате мира 2017 года. Рассказываем, почему он принял решение не играть за главную команду страны.

ОЦЕНКА. Геннадий Орлов: "Не раз говорил, что у "Спартака" нет чемпионской игры на дистанции"

Известный телекомментатор, как обычно, максимально откровенно ценил скандальную игру "Зенита" с уральцами, оценил новую арену "Санкт-Петербург" и назвал ряд минусов в игре "Спартака" – заклятого соперника сине-бело-голубых.

СУПЕРМАТЧ. Класико: сейчас или никогда!

В испанском чемпионате наступает момент истины. У "Реала" отличные шансы поставить эффектную точку в гонке за первое место. Сможет ли он это сделать в поединке с извечным соперником и что пишут об игре в Испании, рассказывает собкор "СЭ" Александр ВИШНЕВСКИЙ.

РЕШЕНИЕ. Почему информатор Хютте наказан по-полной

Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение дисквалифицировать российского спринтера Александра Хютте на четыре года за нарушение антидопинговых правил, несмотря на согласие бегуна сотрудничать со следствием. Обозреватель "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК и сам спортсмен комментируют решение CAS.

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ! Что творилось вокруг скандального дебюта стадиона "Санкт-Петербург"

Как сказано выше, "Зенит" вчера впервые сыграл на арене "Санкт-Петербург". Новость совсем не рядовая, ведь будущий стадион Кубка конфедераций и ЧМ-2018 в народе стал мемом. Корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ следил за происходящим из-за ворот. И недочетов у нового дома питерской команды ой как много.

ДЕБЮТ. Михаил Боярский: "Тысяча чертей" после гола "Зенита"? Это было бы перебором"

Знаменитый артист и болельщик сине-бело-голубых на первом матче "Зенита" на арене "Санкт-Петербург" выступил в роли диктора. После игры Михаил Боярский поделился впечатлениями от игры и стадиона.