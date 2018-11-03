Слуцкий может уехать в "Спортинг", ЦСКА и "Динамо" разошлись миром, "Локо" гонится за "Зенитом"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 3 ноября.

НОВОСТЬ ДНЯ. "Спортинг" переманивает Слуцкого у "Витесса"?

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в Португалии. Как сообщает A Bola, руководство лиссабонского "Спортинга" рассматривает 47-летнего специалиста в качестве сменщика Жозе Песейру.

СЕМИН РАЗОГНАЛСЯ: "Локомотив" обыграл "Арсенал"

"Железнодорожники" дома победили "оружейников" (3:1).

ВОПРОС. Владимир Быстров: "Голы не помогут Глушакову. Надо встретиться с болельщиками"

В российском футболе только он испытывал то, что сейчас происходит с Глушаковым.

ЭКСКЛЮЗИВ. Нина Мозер: "Трачу на будущих чемпионов свои олимпийские призовые. Они закончились за полгода"

Острое интервью знаменитого тренера.

ИНТЕРВЬЮ. "Головину нужно забыть, сколько за него заплатили". Большое интервью Корнеева

Бывший полузащитник и тренер сборной России - в интервью обозревателю "СЭ".

СУПЕРМАТЕРИАЛ. "Мы хотели быть людьми, а не рабами". 30 лет главному скандалу советского хоккея

30 лет назад Игорь Ларионов опубликовал в "Огоньке" открытое письмо Виктору Тихонову, которое получило огромный резонанс.

РПЛ. "Динамо" и ЦСКА сыграли вничью

"Динамо" и ЦСКА не забили голов в матче 13-го тура чемпионата России – 0:0.

Бело-голубые доигрывали встречу вдесятером после удаления Константина Рауша за две желтые карточки.

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