"Спортинг" переманивает Слуцкого у "Витесса"?

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в Португалии. Как сообщает A Bola, руководство лиссабонского "Спортинга" рассматривает 47-летнего специалиста в качестве сменщика Жозе Песейру.

По данным источника, президент "Спортинга" Фредерико Варандас лично ездил в Голландию, чтобы провести переговоры по Слуцкому. За расторжение контракта лиссабонцы "Витессу" должны будут выплатить 500 тысяч евро.

Слуцкий ранее возглавлял "Крылья Советов", ЦСКА, сборную России и "Халл Сити". С ЦСКА трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера "Спортинга" претендуют Паулу Соуза и Леонарду Жардим.