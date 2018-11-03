"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью

Игорь Акинфеев и Антон Шунин. Фото Александр Федоров, "СЭ"

"Динамо" и ЦСКА не забили голов в матче 13-го тура чемпионата России – 0:0.

Бело-голубые доигрывали встречу вдесятером после удаления Константина Рауша за две желтые карточки.

ЦСКА с 20 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, "Динамо" (15) расположилось на десятой строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

"Динамо" (Москва) – ЦСКА – 0:0

"Динамо" (Москва): Шунин, Морозов, Хольмен, Шуньич, Евгеньев, Рауш, Жоаузинью, Тетте (Соснин, 62), Соу (Москвичев, 17), Черных, Панченко (Луценко, 71).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин (Хосонов, 88), Влашич, Дзагоев (Эрнандес, 56), Ахметов, Обляков, Сигурдссон (Щенников, 70), Чалов.

Предупреждения: Бекао, 3. Соу, 10. Рауш, 14. Чалов, 90. Шунин, 90+5.

Удаление: Рауш, 81.

Судьи: Еськов, Еремин, Мосякин (все - Москва).

3 ноября. Химки. Стадион "Арена Химки".

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