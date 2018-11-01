Шалимов – за Глушакова, протест по-спартаковски и провал красно-белого духа

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 1 ноября.

ЭКСКЛЮЗИВ. Игорь Шалимов: "Не согласен с тем, что Карреру слил Глушаков"

Эксклюзивное интервью о ситуации в "Спартаке" воспитанника и экс-полузащитника красно-белых, который сейчас работает главным тренером "Химок". По традиции – небанальный взгляд и не проходные ответы специалиста.

ТРОФЕЙ №1. Санкт-Петербург может принять финал ЛЧ-2020/21. Но у него серьезный соперник

Российский футбольный союз (РФС) выразил заинтересованность в проведении финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 на стадионе "Санкт-Петербург". Также интерес в организации данного матча обозначил Немецкий футбольный союз (Мюнхен, стадион "Альянц-Арена"). Национальные федерации должны были известить УЕФА о желании провести финал турнира до 26 октября текущего года. Таким образом, Санкт-Петербург и Мюнхен останутся единственными претендентами.

ПРОТЕСТЫ? Что готовят фанаты "Спартака" на матче с "Анжи"

Не исключено, что в знак протеста против увольнения Массимо Карреры часть болельщиков красно-белых уйдет со стадиона спустя пять минут после начала игры.

КУБОК НАШ. Кому достанется багаж Аленичева?

Первые матчи 1/8 финала Олимп-Кубка России зафиксировали уверенность потенциального тренера "Спартака" Олега Кононова, который с "Арсеналом" на выезде обыграл "Ахмат", и катастрофу бывшего наставника красно-белых – Дмитрия Аленичева.

НОСИТЕЛИ СПАРТАКОВСКОГО ДУХА. Что выиграли наследники Олега Романцева со своими командами

Кубок России, завоеванный Дмитрием Парфеновым с "Тосно" – вот и все, чем могут похвастать тренеры-наследники Олега Романцева в нашей стране. Дмитрий Зеленов дает оценку тренерским успехам российских специалистов, связанных со "Спартаком".

РЕБУС. Конте, Солари, Моуринью. Кто будет тренировать "Реал"?

В минувший понедельник "Реал" официально освободил от занимаемой должности Хулена Лопетеги. Баскский специалист не проработал в Мадриде и четырех месяцев и, уйдя в октябре, побил "рекорд" Вандерлея Лушембургу – бразилец в 2005 году смог проработать до декабря. Исполняющим обязанности главного тренера "Реала" назначен тренер "Кастильи" – "сливочного" дубля – 42-летний Сантьяго Солари. Эту временную должность он может занимать лишь две недели – через 15 дней руководство "Королевского клуба" должно определиться. Рассмотрим возможные кандидатуры.

ЗА КУЛЕМИНА. "Сколько людей из России живут в США, все предатели что ли?" Большое интервью Евгения Дадонова

Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов сейчас находится в Финляндии, где его команда проводит вынесенные матчи регулярного чемпионата НХЛ. С россиянином встретился наш спецкор Игорь Еронко, и они подробно обсудили жизнь в Америке, игры за "Флориду" и бывших партнеров по СКА – Войнове, Панарине и Шипачеве.

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