Сборной Кокорина и Мамаева не затмить, хотя она реально крутая

Сколько бы не писали о команде Станислава Черчесова, невозможно затмить интерес публики к скандалу с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым (нет на фото). Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельнику, 15 октября.

ЛИГА НАЦИЙ. Сборная напомнила: футбол может дарить позитив

В воскресенье, 14 октября, в Сочи сборная России обыграла Турцию (2:0) в матче Лиги наций. Шансы финишировать первой в группе и выйти в элитный дивизион турнира очень велики. Игорь Рабинер отмечает прогресс команды Станислава Черчесова.

АНАЛИТИКА СБОРНОЙ. Это реально круто!

Турции в этом матче надо было побеждать, и, чтобы выполнить эту задачу, она, конечно, сыграла первым номером, в чем ей помогла российская команда. Мощнейший анализ игры нашей команды от Михаила Борзыкина.

ЭМОЦИИ. Без пассажиров, легкомыслия и прим-балерин

Октябрь 2018-го подтвердил: в сборной России создан механизм. Задача новых игроков проста – в него встроиться и, если импровизировать, то в рамках его философии. Матчи с турками, чехами и шведами показали, что в этом механизме вообще нет "пассажиров" – он сварен так, что каждый делает свою часть работы на команду, никто явно не проседает, даже если у него персонально что-то не идет.

ДЕЛО №. Побег из тюрьмы: черный список нашего футбола

Скандалы с российскими футболистами продолжаются. Пока форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев находятся в СИЗО в ожидании суда, отличились другие игроки клубов РПЛ. Опальный капитан "Спартака" Денис Глушаков, по словам адвоката его жены Дарьи Сергея Жорина, незаконно вывел деньги с семейного счета во время бракоразводного процесса. Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов, по словам того же адвоката Жорина, который представляет еще и интересы первой супруги хавбека Ольги, исправно не платит алименты. Тем временем футболисты "Крыльев Советов" Евгений Башкиров и Георгий Тигиев были задержаны за рулем с признаками опьянения, что не помешало им вернуться к тренировкам.

МНЕНИЕ. "Смена тренера не скажется на Головине. К нему в "Монако" меньше всего претензий"

Вместо отправленного в отставку Леонарду Жардима "Монако" возглавил Тьерри Анри. Французский журналист goal.com Наим Бенеддра оценил решение руководства клуба, а также высказал мнение о новом главном тренере и будущем Александра Головина.

ПРОВАЛ. Лев не доработает до матча с Черчесовым. Германии нужен новый тренер

Провал на чемпионате мира в России казался дном, которого достигла сборная Германии. Но Йоахим Лев и его тренерский штаб не смогли сделать выводы. Это конец талантливого поколения?

ПРОДОЛЖЕНИЕ СКАНДАЛА. НБА советует UFC не жалеть Хабиба. Во имя будущего

В конфликт американского промоушена UFC и российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова неожиданно вмешался комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер. Функционер заявил, что в спорте нет места дракам, подобной то, что разразилась после турнира в Лас-Вегасе 6 октября. Это когда-нибудь закончится?

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