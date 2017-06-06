Сборная без Зобнина, Каррера получил новый контракт и провал "Питтсбурга"

ПОТЕРЯ. Худший для "Спартака". Лучший – для сборной
Накануне в товарищеском матче с Венгрией сборная России потеряла полузащитника Романа Зобнина. Для национальной команды это серьезная потеря. Но на этом фоне футболисты Станислава Черчесова продемонстрировали отличную игру и разгромил соперника. Спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ подводит итог встречи в Будапеште.
АНАЛИТИКА. Сборной хорошо, что у сборной плохо
Корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ детально разбирает действия игроков сборной России. Помогает ему статистика InStat. И несмотря на товарищеский характер игры, в заметке есть много интересных выводов.
ВОПРОС. Как сборной играть без Зобнина
Роман Зобнин был железным футболистом стартового состава в построениях Станислава Черчесова. Вслед за Артемом Дзюбой главный тренер потерял и его. Размышляем, кто может заменить спартаковца в центре поля.
ВОТ ЭТО ДА! "Зенит" покорил Арктику
Игроки петербургского клуба стали участниками исторического события – без всяких оговорок и гипербол. Лидеры "Зенита" слетали на "Приразломную" – первую нефтедобывающую платформу на шельфе российской Арктики – где сыграли в футбол с ее работниками. Состоялся первый матч с участием футболистов премьер-лиги за Полярным кругом.
КОНТРАКТ. Каррера: без вариантов
Как и предполагал "СЭ", "Спартак" подписал новый контракт с главным тренером Массимо Каррерой. Соглашение с итальянским специалистом рассчитано до 31 мая 2019 года. Срок предыдущего договора истекал 30 июня 2018 года. Обозреватель "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН комментирует решение красно-белых.
НЕ О СПОРТЕ. "Глушаков – настоящий казак!" Маленькие радости Виктории Лопыревой
Новый гость в специальной рубрике "СЭ" "Женская лига". Сегодня не о спорте рассказывает "Мисс Россия-2003" и посол ЧМ-2018.У нас редко выходят подобные интервью, но тем они ценнее.
ФИНАЛ. Что не так с "Питтсбургом"?
"Питтсбург" проиграл "Нэшвиллу" второй матч подряд в финале Кубка Стэнли, счет в серии стал 2-2. Корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО объясняет, почему фаворит никак не может найти свою игру во встречах с "Хищниками".
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