Сборная без Зобнина, Каррера получил новый контракт и провал "Питтсбурга"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторнику, 6 июня.

ПОТЕРЯ. Худший для "Спартака". Лучший – для сборной

Накануне в товарищеском матче с Венгрией сборная России потеряла полузащитника Романа Зобнина. Для национальной команды это серьезная потеря. Но на этом фоне футболисты Станислава Черчесова продемонстрировали отличную игру и разгромил соперника. Спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ подводит итог встречи в Будапеште.

АНАЛИТИКА. Сборной хорошо, что у сборной плохо

Корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ детально разбирает действия игроков сборной России. Помогает ему статистика InStat. И несмотря на товарищеский характер игры, в заметке есть много интересных выводов.

ВОПРОС. Как сборной играть без Зобнина

Роман Зобнин был железным футболистом стартового состава в построениях Станислава Черчесова. Вслед за Артемом Дзюбой главный тренер потерял и его. Размышляем, кто может заменить спартаковца в центре поля.

ВОТ ЭТО ДА! "Зенит" покорил Арктику

Игроки петербургского клуба стали участниками исторического события – без всяких оговорок и гипербол. Лидеры "Зенита" слетали на "Приразломную" – первую нефтедобывающую платформу на шельфе российской Арктики – где сыграли в футбол с ее работниками. Состоялся первый матч с участием футболистов премьер-лиги за Полярным кругом.

КОНТРАКТ. Каррера: без вариантов

Как и предполагал "СЭ", "Спартак" подписал новый контракт с главным тренером Массимо Каррерой. Соглашение с итальянским специалистом рассчитано до 31 мая 2019 года. Срок предыдущего договора истекал 30 июня 2018 года. Обозреватель "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН комментирует решение красно-белых.

НЕ О СПОРТЕ. "Глушаков – настоящий казак!" Маленькие радости Виктории Лопыревой

Новый гость в специальной рубрике "СЭ" "Женская лига". Сегодня не о спорте рассказывает "Мисс Россия-2003" и посол ЧМ-2018.У нас редко выходят подобные интервью, но тем они ценнее.

ФИНАЛ. Что не так с "Питтсбургом"?

"Питтсбург" проиграл "Нэшвиллу" второй матч подряд в финале Кубка Стэнли, счет в серии стал 2-2. Корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО объясняет, почему фаворит никак не может найти свою игру во встречах с "Хищниками".

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