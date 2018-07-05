Россия мечтает о финале ЧМ, Кутепов становится топ-защитником, Роналду бежит в "Юве"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 5 июля.

ЧМ-2018. Золотая сетка

В это сложно поверить, но Россия может выйти в финал чемпионата мира-2018. Просто посмотрите на сетку. И постучите по дереву.

ИСТОРИЯ. Футболист, который сказал "нет" сборной Бразилии. Как Мариу Фернандес стал русским

Мариу Фернандес – один из ключевых футболистов нашей сборной на чемпионате мира. "СЭ" вспоминает захватывающую историю защитника, который мог оказаться в "Реале" и выступать за национальную команду родной страны – Бразилии, но в итоге перешел в ЦСКА и обрел в России второй дом. В этом нам помогает друг игрока – журналист издания "Фолья ди Сан Паулу" Фабиу Алейшо.

БИТВА. Акинфеев vs Субашич: кто чаще отражает пенальти?

Вратари сборных России и Хорватии в предыдущем раунде плей-офф стали героями серий 11-метровых ударов. "СЭ" проанализировал карьерную статистику Игоря Акинфеева и Даниэля Субашича и выяснил, кому из них тяжелее забить с пенальти.

ГОСТЬ. "Каррера понимает – его три мушкетера вернутся в "Спартак" очень поздно"

Агент Марко Трабукки – о ЧМ-2018, трех игроках мирового уровня в сборной России и возможном трансфере Головина. Итальянец стал гостем проекта "СЭ" "Чемпионат мира-2018" – у нас в студии он отвечал на вопросы журналистов и посетителей нашего сайта. Приводим наиболее яркие высказывания.

ВОПРОС. Головин, Смолов, Кутепов. Кто уедет на запад?

В последний раз европейские клубы активно приглашали наших футболистов после бронзового Евро-2008, однако попадание сборной России в восьмерку лучших команд чемпионата мира повысило внимание к игрокам национальной команды. "СЭ" собрал всю информацию на эту тему.

СЛУХ. Черно-белый Роналду. "Ювентус" забирает короля Мадрида себе?

То, что Криштиану Роналду покинет этим летом Мадрид – кажется, уже свершившийся факт. Португальский нападающий "Реала" близок к переезду в Турин. Рассказываем все, что известно о трансфере, который может стать самым громким за многие годы.

АНАЛИТИКА. Другой Кутепов. В чем секрет его прогресса?

Центральный защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов неожиданно для многих на чемпионате мира преобразился. Обозреватель "СЭ" Михаил БОРЗЫКИН разбирается, в чем причины столь удачной игры 24-летнего футболиста.

НОВИЧОК. Разнимал драку, но был удален. Кого ЦСКА взял в аренду

ЦСКА взял в годичную аренду у "Баии" молодого защитника Родриго Бекао. Бекао высокий и хорош при верховых единоборствах. Это быстрый игрок и обладает хорошей для защитника техникой. По данным Wyscout, в прошлом сезоне Бекао в среднем выигрывал по 13 единоборств (4 верховых) за игру. Еще отмечают хороший первый пас игрока. Армейцы нашли замену Сергею Игнашевичу?

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