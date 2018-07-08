Россия без ума от сборной, Смолов сделал заявление, хорваты посвятили победу Украине

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 8 июля.

СБОРНАЯ. Сыграли для нас

Сборная России в ночь на воскресенье завершила выступление на чемпионате мира по футболу-2018. Полуфинал был очень близко – национальная команда в напряженном матче в Сочи уступила Хорватии только по пенальти – 1:1 в основное время, 1:1 в дополнительное и 3:4 в серии. Вернувшись к утру в Новогорск, сборники днем встретились с болельщиками в главной фан-зоне ЧМ-2018 на Воробьевых горах. Вышло мощно. Все – молодцы!

ЭМОЦИИ. Голы, слезы и речь Дзюбы

Матч с Хорватией вместил в себя множество моментов. Из этой мозаики складывается яркая картинка. Выстрел Черышева, мяч-спасение Фернандеса, промахи Смолова и бразильского защитника, сэйв Акинфеева, слезы того же Смолова и Дзюбы, а также пламенная речь Артема "Парни, я горжусь вами, я люблю вас!"

ПРОЩАНИЕ. Просто великий

Сергей Игнашевич после матча в Сочи объявил о завершении карьеры за неделю до 39-летия. Лучший защитник в истории нашего футбола – это бесспорно.

ТОЧКА. Законченный роман

Через полторы недели Александру Самедову – 34. После матча в Сочи полузащитник сообщил, что решил уйти из сборной.

АНТИГЕРОЙ. Смолов не привык биться за результат

Главное разочарование в сборной России – игра Федора Смолова, который не смог проявить себя на ЧМ-2018 и вдобавок смазал первый удар в серии с хорватами. Дмитрий СИМОНОВ – о том, почему лучший бомбардир российского футбола последних лет неудачно сыграл на чемпионате мира. Надо что-то менять.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Смолов – после поражения

"В моей голове сейчас слова Майкла Джордана", – сказал в смешанной зоне стадиона "Фишт" Смолов. Во время встречи с болельщиками на Воробьевых горах он не скрывал: "Вчера и сегодня вам есть, что сказать в мой адрес. На вашем месте я бы испытывал то же самое".

АНАЛИТИКА. Почему "неудача" Смолова закономерна

Своими мыслями о выступлении сборной России на чемпионате мира делится Алексей ЗИНИН – глава Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений, автор книги "Разоблачение игры. О стратегиях. Скаутинге. Трансферах и аналитике", работавший в разное время на руководящих постах в "Локомотиве", "Спартаке", "Краснодаре".

СКАНДАЛ. Хорваты не стали извиняться за слова Виды об Украине

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после матча прокричал на видео "Слава Украине!", а работающий в балканской команде Огнен Вукоевич добавил, что "эта победа – за "Динамо" и Украину". Оба раньше выступали за киевское "Динамо". Разразился скандал. В итоге к делу подключилась ФИФА.

ЭКСКЛЮЗИВ. Леонид Федун – о сборной

Главное открытие – Дзюба, главное разочарование – Смолов. Владелец "Спартака" в эксклюзивном интервью "СЭ" оценил игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 с Хорватией и подвел итог выступления нашей национальной команды на турнире.

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