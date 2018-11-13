Речь руководства "Спартака", хвала Кононова и секреты Гончаренко

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 13 ноября.

НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ. АнтиМассимо

В понедельник, 12 ноября, "Спартак" представил нового главного тренера – Олега Кононова. 52-летний специалист провел свой первый рабочий день в красно-белом клубе. Как он прошел – в материале Сергея Егорова.

ИНОЙ ВЗГЛЯД. АнтиМоуринью

Игорь Рабинер уверен, что Кононов умеет работать. Ему только нужна для этого соответствующая обстановка. Игроков же, которые есть в его распоряжении, он плохими не сочтет и капризничать – купите мне, мол, того и этого – не начнет.

НАКОНЕЦ-ТО! Огонь в Тарасовке. Как представили Кононова

На базе "Спартака" состоялось представление нового главного тренера красно-белых Олега Кононова. 52-летний специалист отвечал на вопросы журналистов вместе с вице-президентом клуба Наилем Измайловым и генеральным директором Сергеем Родионовым

РОССИЯНИН. Ари ответил хейтерам. Но не Павлюченко

Сборная России во вторник утром провела заключительную тренировку в Новогорске перед вылетом в Лейпциг на товарищеский матч со сборной Германии. Как она прошла – в репортаже Александра Рогулева.

КРИТИКА. Ари – в сборной. Спасибо лимиту на легионеров!

Двенадцать лет жили с девизом "Все в интересах сборной". Лимитные ограничения должны были подтолкнуть клубы к работе со своими воспитанниками. Они и работали, соревнуясь друг с другом в улучшении отношений с паспортистами. В этом вопросе никогда не было согласия: лимит то смягчали, то ужесточали, иногда даже за пару недель до старта сезона; многие специалисты успели поменять свою позицию несколько раз. Михаил Борзыкин – очень жестко о натурализации.

ЭКСПЕРТИЗА. Как Гончаренко обыграл Семака

Виктор Гончаренко впервые в своей тренерской карьере одержал победу над "Зенитом". И сделал это в невероятно красивом стиле.

СКАНДАЛ. Минспорта чуть не оставило Далалояна без одежды. Шокирующая история c чемпионата мира

Российские гимнасты завоевали на недавно завершившемся в Дохе чемпионате мира семь медалей, в том числе две золотые. Этого успеха могло и не быть, так как за месяц до отъезда команда осталась без соревновательной экипировки. Ситуацию спасли только экстренные меры.

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