Правда ЦСКА о Еременко, инсайды о зарплатах Головина и Мамаева, кто виноват в провале "Зенита"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 11 августа.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Интервью Романа Бабаева о Романе Еременко

ЦСКА прервал молчание после появления бывшего полузащитника красно-синих Романа Еременко в "Спартаке". Генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев в интервью "СЭ" пояснил, почему после допинговой дисквалификации футболист ушел к сопернику, и ответил на критику родителей полузащитника.

РЕПЛИКА. В чем виноват Еременко

Армейцы не поняли своего бывшего футболиста, заключившего контракт со "Спартаком". Обозреватель "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ констатирует: хавбек поступил не по понятиям, но больше ни в чем перед ЦСКА не виноват.

ЗЕНИТ. Виноваты аргентинцы, а не Семак?

ЦСКА и "Спартак" друг за другом проводят матчи 3-го тура премьер-лиги в субботу. "Зенит" сыграет в понедельник, а пока есть время ответить на вопрос: в чем и ком причина провала невского клуба в первом матче отбора Лиги Европы с минским "Динамо"?

КЕЙС. Сколько Мамаев зарабатывает в "колхозе"

Нюансы и прогнозы трансферного рынка от обозревателя "СЭ" Сергея ЕГОРОВА. Есть глава о доходах и отношении Павла Мамаева к Краснодару, который жестко раскритиковала его супруга Алана. И важный вопрос: Артем Дзюба перейдет в "Бордо" или в "Сызрань-2003"?

ЛЕГИОНЕР. Зарплата Головина в "Монако". Это много или мало?

Зарплата Александра Головина в "Монако" составляет около двух миллионов евро брутто – в России это немаленькая сумма, хотя не уровня топ-10 высокооплачиваемых игроков лиги. Много ли это для Франции и сколько в клубе из Монако было у Кильяна Мбаппе?

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Ласицкене выиграла, Шубенков – нет, но недовольны оба

В субботу на чемпионате Европы в Берлине прыгунья Мария Ласицкене взяла первое для себя континентальное золото, а барьерист Сергей Шубенков проиграл фотофиниш и остался вторым. При этом оба спортсмена не скрывали своего разочарования: что Ласицкене, что Шубенков.

ТЕННИС. Куда пропала Шарапова?

Россиянка неожиданно снялась с турнира в Цинциннати. Что опять происходит? Сама теннисистка, которая выступает с большими паузами, пока молчит.

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