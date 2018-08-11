18:00 | Вечерний "СЭ"

Правда ЦСКА о Еременко, инсайды о зарплатах Головина и Мамаева, кто виноват в провале "Зенита"

Роман ЕРЕМЕНКО остается самым обсуждаемым игроком РПЛ, даже не имея права выходить на поле. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Роман ЕРЕМЕНКО остается самым обсуждаемым игроком РПЛ, даже не имея права выходить на поле. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 11 августа.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Интервью Романа Бабаева о Романе Еременко
ЦСКА прервал молчание после появления бывшего полузащитника красно-синих Романа Еременко в "Спартаке". Генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев в интервью "СЭ" пояснил, почему после допинговой дисквалификации футболист ушел к сопернику, и ответил на критику родителей полузащитника.

РЕПЛИКА. В чем виноват Еременко
Армейцы не поняли своего бывшего футболиста, заключившего контракт со "Спартаком". Обозреватель "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ констатирует: хавбек поступил не по понятиям, но больше ни в чем перед ЦСКА не виноват.

ЗЕНИТ. Виноваты аргентинцы, а не Семак? 
ЦСКА и "Спартак" друг за другом проводят матчи 3-го тура премьер-лиги в субботу. "Зенит" сыграет в понедельник, а пока есть время ответить на вопрос: в чем и ком причина провала невского клуба в первом матче отбора Лиги Европы с минским "Динамо"?

КЕЙС. Сколько Мамаев зарабатывает в "колхозе"
Нюансы и прогнозы трансферного рынка от обозревателя "СЭ" Сергея ЕГОРОВА. Есть глава о доходах и отношении Павла Мамаева к Краснодару, который жестко раскритиковала его супруга Алана. И важный вопрос: Артем Дзюба перейдет в "Бордо" или в "Сызрань-2003"?

ЛЕГИОНЕР. Зарплата Головина в "Монако". Это много или мало?
Зарплата Александра Головина в "Монако" составляет около двух миллионов евро брутто – в России это немаленькая сумма, хотя не уровня топ-10 высокооплачиваемых игроков лиги. Много ли это для Франции и сколько в клубе из Монако было у Кильяна Мбаппе?

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Ласицкене выиграла, Шубенков – нет, но недовольны оба
В субботу на чемпионате Европы в Берлине прыгунья Мария Ласицкене взяла первое для себя континентальное золото, а барьерист Сергей Шубенков проиграл фотофиниш и остался вторым. При этом оба спортсмена не скрывали своего разочарования: что Ласицкене, что Шубенков.

ТЕННИС. Куда пропала Шарапова? 
Россиянка неожиданно снялась с турнира в Цинциннати. Что опять происходит? Сама теннисистка, которая выступает с большими паузами, пока молчит.

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