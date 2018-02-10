Первая медаль и тема флага России на Олимпиаде, Оздоев переходит в "Зенит"

ПЕРВАЯ! Бронзовый Елистратов: за себя, Виктора Ана и всю страну!
27-летний представитель шорт-трека Семен Елистратов принес России первую медаль Олимпийских игр-2018. Спортсмен занял третье место на дистанции 1500 метров.
МЕССЕДЖ. "Я приехал в Пхенчхан – и показал им всем"
"Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили". Российский шорт-трекист – о своей олимпийской бронзе.
LIVE! Олимпиада-24. Грандиозный проект "СЭ"
В пятницу, в день открытия Игр-2018, начала работу live-студия "СЭ". Главный редактор ИД "Спорт-Экспресс" Максим Максимов подробно рассказал, как издание будет освещать Олимпиаду. Присоединяйтесь!
ФЛАГ. А теперь русская болельщица – за США! Как так вышло
Большой резонанс вызвала история с американцем, который пришел на церемонию открытия Олимпиады с российским флагом в знак солидарности с недопущенными атлетами. В субботу на биатлоне Россия, можно сказать, сделала ответный жест.
ХОККЕЙ. Россия забросила восемь шайб канадскому вратарю
В последнем контрольном матче перед стартом хоккейного турнира Олимпиады сборная России уверенно обыграла команду Кореи со счетом 8:1. А доволен ли Олег Знарок?
ЛЫЖИ. Калла обошла Бьорген в битве за золото
Первый комплект наград Олимпиады был разыгран в лыжных гонках. Трое из четырех наших девушек финишировали в топ-20 в женском скиатлоне.
БИАТЛОН. Акимова не уступила Дальмайер в стрельбе. Но…
Биатлонный турнир Олимпиады в Пхенчхане начался с женского спринта, в котором не было равных Лауре Дальмайер из Германии. Россиянка Татьяна Акимова замкнула топ-20, но в одном важном показателе не уступила чемпионке.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Медведева – на льду в Корее. Полчаса совершенства
Российская фигуристка Евгения Медведева провела в Корее полноценную олимпийскую тренировку. В воскресенье двукратная чемпионка мира выйдет на лед в короткой программе командных соревнований, где Россия пока идет на четвертом месте.
КЕРЛИНГ. Девушка Бонда уже в плей-офф
"Русские троллят весь мир, отправляя на Олимпиаду спортсменов, которые выглядят как двойные агенты" – с подачи журналиста Yahoo! Sports Дэна Ветцела к Анастасии Брызгаловой и Александру Крушельницкому прикрепился шпионский образ. Это не мешает нашим керлингистам хорошо играть и выйти в плей-офф.
ТРАНСФЕР. Оздоев: зачем он "Зениту"?
В ближайшее время у петербургского клуба может появиться новичок – 25-летний полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев. Рассказываем, как он впишется в игровую схему "Зенита".
АРЕНДА. Слишком острый "болгарский перчик"
30-летний полузащитник Ивелин Попов отправляется в аренду в "Рубин". Объясняем, почему футболист уходит из "Спартака".
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