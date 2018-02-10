Первая медаль и тема флага России на Олимпиаде, Оздоев переходит в "Зенит"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 10 февраля.

ПЕРВАЯ! Бронзовый Елистратов: за себя, Виктора Ана и всю страну!

27-летний представитель шорт-трека Семен Елистратов принес России первую медаль Олимпийских игр-2018. Спортсмен занял третье место на дистанции 1500 метров.

МЕССЕДЖ. "Я приехал в Пхенчхан – и показал им всем"

"Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили". Российский шорт-трекист – о своей олимпийской бронзе.

LIVE! Олимпиада-24. Грандиозный проект "СЭ"

В пятницу, в день открытия Игр-2018, начала работу live-студия "СЭ". Главный редактор ИД "Спорт-Экспресс" Максим Максимов подробно рассказал, как издание будет освещать Олимпиаду. Присоединяйтесь!

ФЛАГ. А теперь русская болельщица – за США! Как так вышло

Большой резонанс вызвала история с американцем, который пришел на церемонию открытия Олимпиады с российским флагом в знак солидарности с недопущенными атлетами. В субботу на биатлоне Россия, можно сказать, сделала ответный жест.

ХОККЕЙ. Россия забросила восемь шайб канадскому вратарю

В последнем контрольном матче перед стартом хоккейного турнира Олимпиады сборная России уверенно обыграла команду Кореи со счетом 8:1. А доволен ли Олег Знарок?

ЛЫЖИ. Калла обошла Бьорген в битве за золото

Первый комплект наград Олимпиады был разыгран в лыжных гонках. Трое из четырех наших девушек финишировали в топ-20 в женском скиатлоне.

БИАТЛОН. Акимова не уступила Дальмайер в стрельбе. Но…

Биатлонный турнир Олимпиады в Пхенчхане начался с женского спринта, в котором не было равных Лауре Дальмайер из Германии. Россиянка Татьяна Акимова замкнула топ-20, но в одном важном показателе не уступила чемпионке.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Медведева – на льду в Корее. Полчаса совершенства

Российская фигуристка Евгения Медведева провела в Корее полноценную олимпийскую тренировку. В воскресенье двукратная чемпионка мира выйдет на лед в короткой программе командных соревнований, где Россия пока идет на четвертом месте.

КЕРЛИНГ. Девушка Бонда уже в плей-офф

"Русские троллят весь мир, отправляя на Олимпиаду спортсменов, которые выглядят как двойные агенты" – с подачи журналиста Yahoo! Sports Дэна Ветцела к Анастасии Брызгаловой и Александру Крушельницкому прикрепился шпионский образ. Это не мешает нашим керлингистам хорошо играть и выйти в плей-офф.

ТРАНСФЕР. Оздоев: зачем он "Зениту"?

В ближайшее время у петербургского клуба может появиться новичок – 25-летний полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев. Рассказываем, как он впишется в игровую схему "Зенита".

АРЕНДА. Слишком острый "болгарский перчик"

30-летний полузащитник Ивелин Попов отправляется в аренду в "Рубин". Объясняем, почему футболист уходит из "Спартака".

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