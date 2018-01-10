21:00 10 января | Вечерний "СЭ"

Огненный Канчельскис, очередная неудача российских биатлонистов, возвращение Квята

Антон ШИПУЛИН проиграл Мартену ФУРКАДУ более пяти минут. Фото AFP
Антон ШИПУЛИН проиграл Мартену ФУРКАДУ более пяти минут. Фото AFP

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 10 января.

НЕУДАЧА. Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Рупольдинге, Волков - 27-й

Стартовую индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге выиграл Мартен Фуркад. Россияне выступили в своем стиле.

ЭКСКЛЮЗИВ. Андрей Канчельскис: "Промес никуда не уедет. А наш футбол скоро будут комментировать ребята из "Дома-2"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис не верит, что нападающий "Спартака" Квинси Промес уедет в Англию.

СОБЫТИЕ. Ход конем. Квята приютили в "Феррари"

Эпопея с трудоустройством Даниила Квята, по ходу прошлого сезона расставшегося с системой "Ред Булла", окончилась внезапным переходом в стан одной из самых знаменитых команд мира.

НОВОСТЬ. Черчесов встретится с Алабой и Луческу. Определены соперники сборной России

РФС окончательно согласовал программу контрольных матчей сборной России перед чемпионатом мира. В среду были объявлены два заключительных соперника нашей команды – ими стали Австрия и Турция.

КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ. Игроки "Реала" ополчились на Роналду

Футболисты "сливочных" устали от эгоизма португальца?

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Разбираем, кому из клубов премьер-лиги голландец нужнее.

ДАКАР. Финиш для Виллаш-Боаша. С кем он не смог встать в один ряд

Для португальца Андре Виллаш-Боаша выступление на "Дакаре"-2018 закончилось уже на четвертом этапе.

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Материалы других СМИ
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