Огненный Канчельскис, очередная неудача российских биатлонистов, возвращение Квята

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 10 января.

НЕУДАЧА. Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Рупольдинге, Волков - 27-й

Стартовую индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге выиграл Мартен Фуркад. Россияне выступили в своем стиле.

ЭКСКЛЮЗИВ. Андрей Канчельскис: "Промес никуда не уедет. А наш футбол скоро будут комментировать ребята из "Дома-2"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис не верит, что нападающий "Спартака" Квинси Промес уедет в Англию.

СОБЫТИЕ. Ход конем. Квята приютили в "Феррари"

Эпопея с трудоустройством Даниила Квята, по ходу прошлого сезона расставшегося с системой "Ред Булла", окончилась внезапным переходом в стан одной из самых знаменитых команд мира.

НОВОСТЬ. Черчесов встретится с Алабой и Луческу. Определены соперники сборной России

РФС окончательно согласовал программу контрольных матчей сборной России перед чемпионатом мира. В среду были объявлены два заключительных соперника нашей команды – ими стали Австрия и Турция.

КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ. Игроки "Реала" ополчились на Роналду

Футболисты "сливочных" устали от эгоизма португальца?

ИНТРИГА. Промес: если в Англию, то куда?

Разбираем, кому из клубов премьер-лиги голландец нужнее.

ДАКАР. Финиш для Виллаш-Боаша. С кем он не смог встать в один ряд

Для португальца Андре Виллаш-Боаша выступление на "Дакаре"-2018 закончилось уже на четвертом этапе.