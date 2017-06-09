Ничья сборной, Слуцкий - в "Халле", Бердыев - в "Рубине"

СБОРНАЯ. Репетиция
Сборная России провела заключительный контрольный матч перед стартом Кубка конфедераций-2017. В Москве на "Арене ЦСКА" национальная команда сошлась с одной из лучших команд планеты, Чили. Результат - более чем достойная ничья со счетом 1:1.
НАЗНАЧЕНИЕ. Слуцкий - в Англии
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий возглавил "Халл Сити". "СЭ" - о том, что нужно знать о самом назначении, вылетевшем из английской премьер-лиги клубе и реакции на выбор его руководства.
КОММЕНТАРИЙ. Если бы Слуцкому пришлось вернуться в Россию, он чувствовал бы себя проигравшим
Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР - о первом российском тренере в английском клубе с важными деталями отъезда специалиста на Туманный Альбион. Взгляд из Англии - от комментатора РФПЛ на канале ESPN Джона Брэдли.
ВОЗВРАЩЕНИЕ. Бердыев - в Казани
Курбан Бердыев во второй раз принимает "Рубин". Обозреватель "СЭ" Сергей ЕГОРОВ объясняет, что значит возвращение тренера в казанский клуб, который уже никогда не будет прежним.
РЕАКЦИЯ. Он вернулся
"Рубин" объявил о возвращении Курбана Бердыева накануне первого сбора команды. Спецкор "СЭ" наблюдал, как игроки проходят медосмотр и готовятся к встрече со старым-новым тренером.
ПОВОРОТ. Шериф для "Ростова"
Еще одно назначение, о котором, как и о двух предыдущих, предупреждал "СЭ". Леонид Кучук стал главным тренером "Ростова", который ждет масштабное изменение состава.
РАЗГОВОР. Лю Хуншен: "Скинхеды били меня днем на "Охотном Ряду". Никто не вступился"
Героем традиционной рубрики "СЭ" "Разговор по пятницам" стал знаменитый китайский целитель, 13 сезонов отработавший в "Спартаке". Он рассказал о пари с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым. Вспомнил, как лечил Неманью Видича и Владимира Быстрова. Объяснил, для чего ставил иголки Станиславу Черчесову и Массимо Каррере. Обязательно к прочтению.
РАЗГРОМ. Шесть ударов по сенсации
"Питтсбург" разгромил "Нэшвилл" - 6:0 в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ. Евгений Малкин теперь в шаге от третьего Кубка Стэнли. Корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО отдельно объясняет, почему "Пингвинов" прорвало.