Манчини вместо Луческу, откровения Шалимова, финал Малкина

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 29 мая.

ЗЕНИТ. Питер ждет нового итальянца

В воскресенье вечером "Зенит" расстался с Мирчей Луческу, а сегодня первый кандидат на пост главного тренера невского клуба, Роберто Манчини, прибыл в Москву. Раскрываем детали будущего контракта итальянского специалиста и его штаба. И объясняем, почему в Северной столице избавились от румынского тренера.

ИНТЕРВЬЮ. Игорь Шалимов: "Галицкий говорит: "Будешь меня слушать – я тебя уволю"

Главный тренер "Краснодара" в большом интервью "СЭ" подвел итоги сезона, в котором команда заняла четвертое место в РФПЛ и снова вышла в Лигу Европы. Шалимов – откровенно о многом.

СПЕЦВЫПУСК. #СпартакЧемпион

Мы подготовили подарок для многомиллионной армии фанатов "народной команды". Это полноценная "газета в газете" – 8-полосный номер, посвященный долгожданному для многих золоту.

МНЕНИЕ. Валерий Газзаев: "Кокорина загубили тренеры"

Знаменитый российский тренер, 4-кратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА – о российском сезоне, перспективах сборной на Кубке конфедераций и ситуации в отечественном футболе. Как всегда, ярко и точно.

ТОЧКА. Тотти: вечный вожак "волков" попрощался со стаей

Франческо Тотти в возрасте 40 лет завершил четвертьвековую карьеру профессионального футболиста, которая неизменно протекала в "Роме". "СЭ" подводит черту под трогательным прощанием Императора с Вечным городом.

ФИНАЛ. Кросби и Малкин – уже легенды?

В ночь с понедельника на вторник в НХЛ стартует финал Кубка Стэнли. Четырехкратный обладатель главного трофея лиги "Питтсбург" с одними из лучших хоккеистов современности в составе проэкзаменует "Нэшвилл", выскочку из нехоккейного штата Теннеси.

ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 10 красивых женщин, которые могут тебя побить

Привлекательность этих спортсменок не помешала им добиться впечатляющих успехов в таком "неженском" деле, как единоборства. "СЭ" собрал десять красоток, которые покорили мир не только на ринге, в клетке или на ковре.