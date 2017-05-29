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#СпартакЧемпион - спецвыпуск "СЭ"

"Спартак" - чемпион. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
"Спартак" - чемпион. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Мы подготовили подарок для многомиллионной армии фанатов "народной команды". Это полноценная "газета в газете" - 8-полосный номер, посвященный долгожданному для многих золоту.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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