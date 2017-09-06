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20:00 | Вечерний "СЭ"

Кто приедет на ЧМ-2018, где ждут Головина, как России попасть на Игры

Квинси ПРОМЕС (слева) и Арьен РОББЕН: как пробиться в Россию? Фото REUTERS
Квинси ПРОМЕС (слева) и Арьен РОББЕН: как пробиться в Россию? Фото REUTERS
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Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 6 сентября.

НОВИЧОК. "Педро Роша отработает 12 миллионов. И свои десять за сезон забьет!"
Во вторник к "Спартаку" присоединился новый (и очень дорогой) бразилец. Чтобы лучше узнать новичка, мы поговорили с его предшественником и соотечественником – Леандро САМАРОНИ.

СКАУТ. Почему Головин интересен англичанам, а Промес – нет
Россиянин Павел КУЧЕРОВ, работавший скаутом лондонского "Арсенала" (в ближайшее время он приступит к работе в другом клубе премьер-лиги), составил для "СЭ" шорт-лист игроков РФПЛ, за которыми летом пристально следили европейские команды, включая британские.

РАСКЛАД. Кто приедет в Россию на ЧМ
Отборочный турнир чемпионата мира-2018 вышел на финишную прямую. В октябре станут известны обладатели прямых путевок в Россию и участники стыковых матчей. Раскрываем главные интриги следующего месяца. Те, кто уже составил компанию России, – здесь. Те, кто не приедет на ЧМ-2018, – здесь.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА. Вратарь-вундеркинд остановил Месси
Главное о матчах отборочного цикла ЧМ-2018 в Южной Америке. Первая осечка Бразилии и очередная, очень несвоевременная Аргентины. Неужели Месси к нам не приедет?

СКАНДАЛ. Сериал "Арарат". Эпизод "угрозы"
Накануне стало известно о том, что "Арарат", лидер зоны "Центр" ПФЛ, прекращает существование. Сегодня в истории самого шумного проекта футбольного сезона появился новый поворот.

ОТСТРАНЕНИЕ. Паралимпийцам России вручили нейтральный флаг. Пока
Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). И это решение можно считать закономерным.

СУПЕРСЕРИЯ. "Якушев – монстр эпохи коммунизма"
В этом сентябре исполняется 45 лет с момента главного противостояния ХХ века – Суперсерии между советскими и канадскими хоккеистами. "СЭ" называет главных героев тех матчей.

ЕВРОБАСКЕТ. С кем Россия сыграет в плей-офф?
Вторничное первое поражение на чемпионате Европы (после трех побед подряд) наверняка усложнит жизнь сборной России в первом раунде плей-офф. Там команде Сергея Базаревича могут достаться и хорваты, полуфиналисты Евробаскета-2013, и фавориты испанцы. Полный расклад – здесь.

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