ЧМ-2018. Они не приедут в Россию

31 августа 2017 года. Хозяева ЧМ-2022 сборная КАТАРА вынуждена ждать своего часа на домашнем турнире - команда лишилась шансов поехать на ЧМ-2018, проиграв Сирии.
13 июня 2017 года. ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ уступила Соломоновым островам и лишилась шансов дебютировать в финальной стадии чемпионата мира. Данный результат также выбил из борьбы участника Кубка конфедераций-2013 ТАИТИ.
11 июня 2017 года. КОСОВО не смогло пробиться в финальную стадию чемпионата мира-2018. Для балканской сборной это первое участие в отборочном турнире мундиаля в истории. Также шансов на ЧМ-2018 лишилась ФИНЛЯНДИЯ, уступившая дома Украине. Кроме того, в Россию не едут МАКЕДОНИЯ и ЛИХТЕНШТЕЙН.
10 июня 2017 года. МАЛЬТА и САН-МАРИНО смогут поехать в Россию в лучшем случае в качестве туристов.
9 июня 2017 года. Из борьбы за выход на ЧМ-2018 официально выбыли первые европейские сборные - ЛЮКСЕМБУРГ, ЛАТВИЯ и ГИБРАЛТАР.
8 июня 2017 года. После победы Австралии над Саудовской Аравией на ЧМ-2018 не едет ИРАК.
28 марта 2017 года. Сборная ФИДЖИ проиграла Новой Зеландии второй матч подряд и не попадет в финальную стадию отборочного турнира в Океании. ТАИЛАНД крупно уступил Японии (0:4) и потерял возможность зацепиться даже за третье место в группе 3-го отборочного раунда в Азии.
25 марта 2017 года. После победы Новой Зеландии над Фиджи шансов выйти в следующий раунд отборочного турнира в Океании лишилась НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ.
24 марта 2017 года. Сборные БОЛИВИИ и ВЕНЕСУЭЛЫ первыми в Южной Америке лишились шансов на попадание на ЧМ-2018.
3 сентября 2016 года. В КОНКАКАФ шансов на выход в следующий раунд лишились САЛЬВАДОР, КАНАДА, ЯМАЙКА и ГВАТЕМАЛА.
5 июня 2016 года. Сборная САМОА пропустила 8 безответных голов от Папуа-Новой Гвинеи и не прошла в следующий раунд отборочного турнира в Океании.
4 июня 2016 года. Сборная ВАНУАТУ заняла последнее место в группе и не пробилась в третий раунд квалификации в Океании.
30 марта 2016 года. В четвертом раунде отборочного турнира в КОНКАКАФ лишились шансов на выход из групп ГАИТИ и СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ.
29 марта 2016 года. ВЬЕТНАМ уступил Ираку (0:1) и занял третье место в группе F азиатской квалификации. ОМАН пропустил в матче с Ираном два мяча от Сердара Азмуна и не сможет попасть в число четырех лучших команд из занявших вторые места. ИОРДАНИЯ разгромлена Австралией (1:5) и в таблице вторых мест станет в лучшем случае шестой. Ничья сборной Объединенных Арабских Эмиратов с Саудовской Аравией выбивает из борьбы КНДР и КУВЕЙТ.
24 марта 2016 года. КИРГИЗИЯ после разгромной победы Иордании над Бангладеш (8:0) лишилась возможности подняться на второе место в группе B. ПАЛЕСТИНА не сможет стать второй в группе A после поражения от ОАЭ (0:2). Победа Омана над Гуамом (1:0) лишила ТУРКМЕНИЮ шансов на выход в третий раунд. СИНГАПУР не выходит из группы E после разгромной победы Сирии над Камбоджей (6:0). ГОНКОНГ уступил Катару (0:2) и завершил борьбу в группе C на третьем месте. ЛИВАН еще может занять второе место в своей группе, однако точно не попадет в число четырех лучших сборных из занявших вторые места.
17 ноября 2015 года. Завершился второй отборочный раунд в Африке. Борьбу завершили 14 сборных - БЕНИН (2:3 по сумме двух матчей с Буркина-Фасо), МАДАГАСКАР (2:5 с Сенегалом), КОМОРСКИЕ ОСТРОВА (0:2 с Ганой), КЕНИЯ (1:2 с Кабо-Верде), РУАНДА (1:4 с Ливией), АНГОЛА (1:4 с ЮАР), НИГЕР (0:3 с Камеруном), ЛИБЕРИЯ (0:4 с Кот-д'Ивуаром), СВАЗИЛЕНД (0:2 с Нигерией), МАВРИТАНИЯ (1:4 с Тунисом), ЭФИОПИЯ (4:6 с Конго), ЧАД (1:4 с Египтом), БОТСВАНА (2:3 с Мали). Отдельно стоит отметить вылет ТАНЗАНИИ, которая дома сыграла 2:2 с Алжиром, а на выезде получила 7 безответных голов.
Ряд команд в Азии также лишился шансов на попадание на ЧМ-2018. ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР, МАЛАЙЗИЯ, ГУАМ, СИНГАПУР, ТАЙВАНЬ, МЬЯНМА, БАХРЕЙН и ФИЛИППИНЫ не смогут занять даже второго места в своих группах. Отметим, что Тимор уступил в последних двух матчах ОАЭ и Саудовской Аравии с общим счетом 0:18.
15 ноября 2015 года. В том же втором раунде СУДАН проиграл Замбии (0:1, 0:2), БУРУНДИ - ДР Конго (2:3, 2:2), НАМИБИЯ - Гвинее (0:1, 0:2), ТОГО - Уганде (0:1, 0:3), а ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ - Марокко (0:2, 1:0).
14 ноября 2015 года. Определился первый неудачник 2-го раунда квалификации в Африке. МОЗАМБИК в двухматчевом противостоянии с Габоном выиграл дома 1:0, с таким же счетом уступил в гостях и был менее удачлив в серии пенальти - 3:4.
12 ноября 2015 года. БАНГЛАДЕШ и ТАДЖИКИСТАН после победы Австралии над Киргизией (3:0) лишились шансов на второе место в группе B квалификации ЧМ-2018 в Азии и не пройдут в следующий раунд. Борьба завершилась для МАЛЬДИВСКИХ ОСТРОВОВ, уступивших в группе C Гонконгу (0:1). Палестина забила 6 безответных голов МАЛАЙЗИИ и не позволила ей побороться за второе место в группе A.
17 октября 2015 года. Сборная ДЖИБУТИ была разгромлена Свазилендом по сумме двух матчей (0:6, 1:2). Ответная игра была перенесена с 13 на 17 октября из-за проблем джибутийцев с транзитными визами.
13 октября 2015 года. Сразу девять африканских команд лишились шансов поехать в Россию после очередных матчей 1-го отборочного раунда. В их числе: ЦАР (0:3, 2:2 с Мадагаскаром), СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА (0:1, 0:2 с Бурунди), ГАМБИЯ (1:1, 1:2 с Намибией), СЬЕРРА-ЛЕОНЕ (0:1, 2:1 с Чадом), СОМАЛИ (0:2, 0:4 с Нигером), ЛЕСОТО (0:0, 1:1 с Коморскими Островами), ГВИНЕЯ-БИСАУ (1:1, 1:3 с Либерией), ЭРИТРЕЯ (0:2, 1:3 с Ботсваной). Отдельно стоит отметить вылет ЮЖНОГО СУДАНА. Сборная страны, образовавшейся в 2011 году, дебютировала в квалификации чемпионатов мира и уступила Мавритании - 1:1, 0:4.
БУТАН потерпел пятое поражение в пяти матчах группы C второго раунда квалификации ЧМ-2018 в Азии и лишился шансов на попадание в следующий раунд. Аналогичным образом выбывают из борьбы ИНДИЯ в группе D, КАМБОДЖА в группе E и ЙЕМЕН в группе H. В активе ЛАОСА 1 очко после 5 игр, и он также не проходит в следующий раунд. АФГАНИСТАН с одной победой в 5 матчах не сможет занять второе место в группе E.
11 октября 2015 года. В Африке МАЛАВИ в первом отборочном раунде не смогло переиграть Танзанию (0:2, 1:0), САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ проиграли Эфиопии (0:0, 0:3), а МАВРИКИЙ - Кении (2:5, 0:0).
9 сентября 2015 года. АРУБА уступила в третьем отборочном раунде КОНКАКАФ сборной Сент-Винсента и Гренадин (0:2, 2:1), сборная КЮРАСАО уступила Сальвадору (0:1, 0:1), а АНТИГУА И БАРБУДА - Гватемале (1:0, 0:2). ГРЕНАДА проиграла Гаити (0:3, 1:3), БЕЛИЗ - Канаде (1:1, 0:3), а НИКАРАГУА - Ямайке (0:2, 3:2).
4 сентября 2015 года. В Океании прекращают борьбу ТОНГА, ОСТРОВА КУКА и АМЕРИКАНСКОЕ САМОА. В первом раунде команды уступили победителю группы - Самоа.
30 июня 2015 года. БАРБАДОСУ было присуждено поражение в ответном матче отборочного турнира с Арубой (1:0) за участие в игре дисквалифицированного футболиста.
17 июня 2015 года. Борьбу в КОНКАКАФ завершают БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА (0:0, 0:1 с Гватемалой), СЕНТ-КИТС И НЕВИС (2:2, 1:4 с Сальвадором) и ПУЭРТО-РИКО (1:0, 0:2 с Гренадой). К выбывшим присоединились ДОМИНИКА (0:2, 0:4 с Канадой) и СУРИНАМ (0:1, 1:3 с Никарагуа).
15 июня 2015 года. КУБА, ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГАЙАНА и СЕНТ-ЛЮСИЯ не поедут в Россию на чемпионат мира. Во втором раунде отборочного турнира в КОНКАКАФ они уступили соответственно Кюрасао (0:0, 1:1), Белизу (1:2, 0:3), Сент-Винсент и Гренадинам (2:2, 4:4) и сборной Антигуа и Барбуда (3:1, 1:4).
30 мая 2015 года. ИНДОНЕЗИЯ была исключена из отборочного турнира в связи с вмешательством государства в футбольные дела страны.
1 апреля 2016 года. МОНТСЕРРАТ уступил по сумме двух матчей Кюрасао (1:2, 2:2) и последним вылетел из первого раунда отбора в КОНКАКАФ.
30 марта 2015 года. АНГИЛЬЯ, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА и БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА лишились шансов на попадание в финальную стадию ЧМ-2018. Сборные уступили в двухматчевом противостоянии Никарагуа (0:5, 0:3), Белизу (0:0, 1:1) и Доминике (2:3, 0:0) соответственно.
29 марта 2015 года. БАГАМСКИЕ ОСТРОВА лишились надежд попасть в Россию, всухую проиграв по сумме двух матчей Бермудским Островам - 0:5, 0:3.
26 марта 2015 года. АМЕРИКАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА не попадут в Россию, крупно проиграв Барбадосу (1:0, 0:4). Вместе с ними на ЧМ-2018 не отобралась сборная ТЕРКСА И КАЙОКСА, которая дважды разгромлена командой Сент-Китса и Невиса (2:6, 2:6).
23 марта 2015 года. Осталась за бортом сборная ПАКИСТАНА – она по сумме двух матчей первого раунда отбора в Азиатской зоне проиграла Йемену (1:3, 0:0).
17 марта 2015 года. Сборная МОНГОЛИИ стала первой командой, лишившейся шансов попасть на чемпионат мира-2018 в спортивной борьбе. В первом раунде отборочного турнира в азиатской зоне монголы по сумме двух матчей уступили Восточному Тимору – 1:4, 0:1. НЕПАЛ в двухматчевом противостоянии проиграл соседям из Индии – 0:0, 0:2, ШРИ-ЛАНКА дважды бита Бутаном – 0:1, 1:2. В других двухматчевых противостояниях сборная МАКАО уступила Камбодже – 0:3, 1:1, а БРУНЕЙ проиграл Тайваню – 0:2, 1:0.
12 марта 2015 года. Сборная ЗИМБАБВЕ исключена из отборочного турнира ЧМ-2018. Это решение стало следствием того, что Футбольная ассоциация страны в установленный срок не погасила задолженность перед бывшим наставником национальной команды Жозе Клаудинеем Жоржини.
сп@рт@к
Главное, чтоб хохлы мимо пролетели. От них вони будет больше, чем от всех остальных сборных, вместе взятых. Он нам весь праздник могут испортить.
17:37 13 июня
Почти
Из тех , кто играл на мировых форумах не приедут : Индонезия , Куба , Сальвадор , Боливия , Канада , Ямайка , Гаити, КНДР , Кувейт , Ангола.
17:51 12 июня
РЖД_88
матч грузин был похож на дог вообще. голы не понятные залетали
16:26 12 июня
Знаток1964
У Грузии с Молдавией после сегодняшней ничьи 2-2 тоже нет шансов. Хохлы ещё помучаются в группе за место под Солнцем.
00:51 12 июня
serenky25
МАЛЬТА, САН-МАРИНО,ЛЮКСЕМБУРГ, ГИБРАЛТАР и ........ЛАТВИЯ!!!! Хорошая компания у национал-социал демократической страны. Туда им и дорога.
14:48 11 июня
pashkovskiy a.a.
О этих всех сборных я могу сказать поговоркой:"СКОЛЬКО ВОЛКА НЕ КОРМИ,ОН ВСЕ РАВНО В ЛЕС СМОТРИТ"!!)
12:45 11 июня
уруру
Эээххх.. жальче всего, что наши с СвазилИном не с играют, могли бы по полной раскрыться))))).
12:17 11 июня
дмитрий анатольевич
3 сентября 2016 года. В КОНКАКАФ шансов на выход в следующий раунд лишились САЛЬВАДОР, КАНАДА, ЯМАЙКА и ГВАТЕМАЛА. Сальвадор, Гватемала лишилась шансов 7 сентября Канада Ямайка - правильно 3 сентября. Аааа СЭ возьмите меня уже к себе на работу!!!!!!!!!!!!
22:02 28 марта
дмитрий анатольевич
Молодцы, быстро доработали!!
21:42 28 марта
sakusda
Гондурас-то ещё имеет шансы?
18:05 28 марта
дмитрий анатольевич
Почему то не указано, что Канада, Ямайка и др тоже лишились шансов.
15:56 28 марта
Kortvv
Я сейчас заплАчу - сборная Зимбабве не приедет. Так хотел на нее посмотреть :)))))
13:52 28 марта
ДИНАМИК
извините! но чемпионата по футболу не будет в россии! -- так-что не приедут все!
12:46 28 марта
Koira
Зимбабве!!! моя душа плачет. Мы ведь с ними братья на век и против коррупции вместе бьемся.
12:17 28 марта
Baalex
Ну насчет киргизов и туркменов, я бы так на сто процентов не утверждал бы...
11:51 28 марта
Лекс
как без зимбабве то? на кого смотреть теперь? потеряный чемпионат #вернитезимбабве
11:49 28 марта
Шип!
с такой игрой нашей сборной на ЧМ вообще ни с кем не надо играть!
18:38 25 марта
ilyabor
Жалко что не попали! С кем же мы теперь играть будем, подумать страшно. А если кроме шуток, сборная РФ должна раскрыться в матче с Бельгией. В хорошем или плохом смысле - скоро увидим.
11:58 25 марта
Курдин
Да, сборной России тоже желательно не ехать в Россию
11:36 25 марта
Константин Эдуардович
Вопрос-а нужна ли Россия на чемпионате мира в России?...
11:31 25 марта
Hammer on it
"На их месте должны быть мы")
11:21 25 марта
Toksovo80
Надо пригласить первые вылетевшие 31 сборную и провести чемпионат,вот тогда большой шанс быть сборной России в полуфинале.
11:20 25 марта
баламошка
Очень обидно. Эти сборные ничуть не слабее России. Тем более, что мы достигли своего потолка, а у Вануату и Самоа огромный потенциал.
11:07 25 марта
maxscorp78
главное чтоб Church e sow не приехал
10:59 25 марта
bolelschik.volga34
Это хорошо, что они не приедут, значит сборная России им уже не проиграет и рейтинг вырастет.
10:50 25 марта
saber1
Кому вы это пишите?
08:48 10 июня 2016
Flamenco
ЧМ-2018. Они не приедут в Россию _______________________________________________________________________ есть у многих пожелание дополнит этот список Министром спорта и главой РФС...
14:01 9 июня 2016
Гаттузо крут!!!!
Уж сколько их упало в эту бездну,///// Разверзтую вдали!!!////// И не сосчитаешь.
13:00 5 июня 2016
S.U.B.A.
Главное что Попуа Новая Гвинея не потеряла шансы к нам приехать!
12:39 5 июня 2016
OLE701
Вот это потери
12:37 5 июня 2016