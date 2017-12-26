Крутое пике Дзюбы, обещание Устюгова и атака на "Спартак"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 26 декабря.

ИНСАЙД. Дзюбу могут перевести в "Зенит-2"

Не исключено, что весеннюю часть сезона-2017/18 29-летний форвард "Зенита" Артем Дзюба начнет во второй команде клуба из Петербурга, которая выступает в ФНЛ. Это может произойти в случае, если зимой у нападающего не появятся другие варианты продолжения карьеры – в основном составе сине-бело-голубых главный тренер Роберто Манчини его не видит.

ЧИТАТЕЛЬ ГОДА. Сергей Степашин: "Дзюбе надо было идти в "Локо". Получил бы на миллион меньше – с голоду не умер бы"

Со Степашиным всегда интересно. Про таких говорят – человек на все времена. Острый в суждениях, справедливый в оценках. Таких уважают вне зависимости от должности или возможности помочь, в чем он никогда не отказывал. И прислушиваются – даже если точка зрения непопулярна. Так и с футболом, которому Степашин по-прежнему посвящает много времени и в котором разбирается.

СПОРТСМЕН ГОДА. Сергей Устюгов: "Хочется показать миру, что русские – "чистые" и очень сильные"

Лучшим спортсменом России‑2017 по опросу "СЭ" стал чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов. В интервью нашему изданию он откровенно рассказал о праздниках, свадьбе, отношениях с норвежцами и переживаниях за отстраненных товарищей по команде.

РЕШЕНИЕ. Мутко остался. Чтобы вернуться

"Нет никаких отставок", – эту фразу президент РФС Виталий Мутко сказал в понедельник несколько раз. И до начала исполкома, в узком кругу, и после – в широком. А позднее в тот же день объявил, что на время приостанавливает выполнение своих обязанностей в Российском футбольном союзе. "И.о." стал генеральный директор союза Александр Алаев.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. "Знаю, как обыграть "Спартак". Говорит Григорян

Сегодня "Луч-Энергия" объявил о назначении на пост главного тренера Александра Григоряна. После этого один из самых ярких российский тренеров дал интервью "СЭ", в котором рассказал о планах и задачах дальневосточников на весеннюю часть первенства ФНЛ.

ДОБРО ДНЯ. Как Оливер Кан подарил майку девушке, которая пострадала во время теракта в петербургском метро

Это обычная петербургская девушка, которой недавно исполнилось 25 лет. Она очень любит СКА, "Баварию" и сборные Германии по футболу, хоккею и биатлону. Любовь к немецким спортсменам Эвелина привил папа. В апреле этого года с девушкой случилось несчастье – она находилась в том самом вагоне петербургского метро, где случился теракт, унесший жизни 16 человек. "СЭ" рассказывает о подробностях самой доброй предновогодней истории.

РЕЙТИНГ. 5 разочарований первой части сезона. От Дзюбы до Базелюка

2017 год уходит. И он вместил в себя много футбольных событий. Самое время составить рейтинги. Сегодня – разочарования.

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