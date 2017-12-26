Дзюбу могут перевести в "Зенит-2"

Не исключено, что весеннюю часть сезона-2017/18 29-летний форвард "Зенита" Артем Дзюба начнет во второй команде клуба из Петербурга, которая выступает в ФНЛ. Это может произойти в случае, если зимой у нападающего не появятся другие варианты продолжения карьеры – в основном составе сине-бело-голубых главный тренер Роберто Манчини его не видит.

На данный момент существует вероятность аренды футболиста "Краснодаром" – но только если "быков" в ближайшее трансферное окно покинет Федор Смолов. Кроме того, услуги Дзюбы предложены "Фенербахче", проявлявшему интерес к россиянину летом, но тогда турки приобрели испанца Роберто Сольдадо и сейчас в укреплении линии атаки не нуждаются. (Вячеслав КОРОТКИН)