12:10 | Футбол — Лига Европы

Дзюбу могут перевести в "Зенит-2"

Артем ДЗЮБА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Артем ДЗЮБА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
81

Не исключено, что весеннюю часть сезона-2017/18 29-летний форвард "Зенита" Артем Дзюба начнет во второй команде клуба из Петербурга, которая выступает в ФНЛ. Это может произойти в случае, если зимой у нападающего не появятся другие варианты продолжения карьеры – в основном составе сине-бело-голубых главный тренер Роберто Манчини его не видит.

На данный момент существует вероятность аренды футболиста "Краснодаром" – но только если "быков" в ближайшее трансферное окно покинет Федор Смолов. Кроме того, услуги Дзюбы предложены "Фенербахче", проявлявшему интерес к россиянину летом, но тогда турки приобрели испанца Роберто Сольдадо и сейчас в укреплении линии атаки не нуждаются. (Вячеслав КОРОТКИН)

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Дзюба может быть переведен в "Зенит-2": что ему делать?
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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (81)
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old grumbler

Gladiator-76 Дзюба шёл в "Зенит" за титулами. Кроме Суперкубка он в Питере ничего не выиграл. Манчини он не нужен. Черчесову в сборной тоже. Итог - "Зенит-2". Артём Сергеевич!!! Ради чего ты на самом деле бежал из "Спартака"? Ты проделал путь из князей в грязь. Ты никому не нужен..................... с тремя очень загорелыми напами он бы так же на скамейке сидел и в Лукойл-чемпион....

16:12

old grumbler

а смысл переводить в Зенит-2????? Там молодые должны себя показывать а не не молодые....

16:11

ЮКИ

игрочишко,однако...

16:04

Таки да

Да, пробакланил Дзюба свою карьеру.

16:03

Семь ветров

Российские бабушки зажиточно живут.

15:57

Gladiator-76

Дзюба шёл в "Зенит" за титулами. Кроме Суперкубка он в Питере ничего не выиграл. Манчини он не нужен. Черчесову в сборной тоже. Итог - "Зенит-2". Артём Сергеевич!!! Ради чего ты на самом деле бежал из "Спартака"? Ты проделал путь из князей в грязь. Ты никому не нужен.

15:42

HAZELSAMARA

Вот те руководители "Зенита", кто были инициаторами перехода Дзюбы из "Спартака", пусть и выплачивают ему деньги за счёт своих личных средств.

15:34

serzheo

Дзюба вам еще покажет. Вот вернется Халчара и вы все умоетесь.

15:30

Док_

Так-то знать бы - откель у автора сия информация? Ибо игруля в фарме с зарплатой три с лишним лимона - это весьма эротично. Чтоб мне всю жисть с форевой об адекватизме трындеть...

15:17

King's Bounty IX

RSDsouth Да Дзюба вчера уже в Ростов прилетел, одним рейсом с Валерой, Нобоа и Терентьевым . Отстаёте ... +++++++++++++++ И Дьяковым !

15:10

King's Bounty IX

Ю.Ю. RSDsouth ================= Да Дзюба вчера уже в Ростов прилетел, одним рейсом с Валерой, Нобоа и Терентьевым . Отстаёте ... ___________________ А Новосельцев? ______________ Ему нравиться в бомжеграде на лавке !

15:09

visp1961

71, сынок, вот ты пишешь -В ФНЛ ему и место..............во)) там они и воссоединятся со своим клубом...В этом сезоне из ФНЛ скорей всего вылетит Зенит-2, означает ли это, что основа Зенита вновь окажется в своей родной стихии в ПЕРДИВЕ, ты ведь это имел в виду?

15:08

bond1951

артем не сдавайся хрюкать будут не обращай внимания уйди в другую команду и докажи что ты не слабак.........................

15:03

71

leos1948 В ФНЛ ему и место..............во)) там они и воссоединятся со своим клубом.. свиней бывших не бывает))

14:55

foreverCSKAforever

Это будет лучший новогодний подарок для всех адекватных любителей футбола.

14:53

hashimbus

Где вариант опроса, "играть на своём уровне в ФНЛ"?

14:52

Bache Gabrielsen

Титулярный советник :)

14:38

Ю.Ю.

RSDsouth ================= Да Дзюба вчера уже в Ростов прилетел, одним рейсом с Валерой, Нобоа и Терентьевым . Отстаёте ... ___________________ А Новосельцев?

14:37

Очень плохой мальчик

Ахаха,называется,пошел из Спартака в Зенит за титулами!)

14:35

Евро

В Тосно отправить.

14:28

Спринт

Игровой уровень Дзюбы весьма средний даже для слабого чемпионата РФПЛ. Не стоит он того, что бы его обсуждать.

14:27

БорщисалО

ТёмаВерим!!!

14:26

leos1948

В ФНЛ ему и место

14:25

Крюков Сергей

Бу-га-га!///Уровень выпускников "самай/// ====== Не, ну явно же хотел написать что-то про масаев, либо про самураев. Не?) Здарофф, ДМС))

14:24

Bobspartak

Причем тут Дз...а и ЧМ ,он уже годв состав не проходит???

14:21

yspesh4

Вот только назовёшь в комменте фамилию автора статьи СЭ, сразу трут, не? Даже Степашина закрыли, ну что это такое? Прям детские игры какие-то. Вы бы ребята опубликовали какие-нибудь правила, типа это можно, это нельзя, матом никто здесь не ругается и т.п. Уже все забили на то, что персонально отвечать нельзя и ссылки цеплять. Но ведь Кучмий всё видит. П.С. А по теме (Тёме)), никто его в Зенит-2 не уберет, ЧМ близко. Автор заметки....

14:11

VitGun

Наконец-то Дзюбиньо начнет играть на своем уровне. p.s. А вообще было бы эпично, если бы его отправили в аренду в Ростов.

14:09

ykol2

закончит так же как сычев,политические про.. итутки ве заканчивают ОДИНАКОВО!!!!!!!!!!!!

14:08

Bobspartak

Ну вот и баратино получил свое за Тренеришку и все худое ,что сделал любимой команде .

14:08

Бу-га-га!

Уровень выпускников "самай лутчай академии ф мире".))

14:07