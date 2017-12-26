Дзюбу могут перевести в "Зенит-2"

Не исключено, что весеннюю часть сезона-2017/18 29-летний форвард "Зенита" Артем Дзюба начнет во второй команде клуба из Петербурга, которая выступает в ФНЛ. Это может произойти в случае, если зимой у нападающего не появятся другие варианты продолжения карьеры – в основном составе сине-бело-голубых главный тренер Роберто Манчини его не видит.
На данный момент существует вероятность аренды футболиста "Краснодаром" – но только если "быков" в ближайшее трансферное окно покинет Федор Смолов. Кроме того, услуги Дзюбы предложены "Фенербахче", проявлявшему интерес к россиянину летом, но тогда турки приобрели испанца Роберто Сольдадо и сейчас в укреплении линии атаки не нуждаются. (Вячеслав КОРОТКИН)
old grumbler
Gladiator-76 Дзюба шёл в "Зенит" за титулами. Кроме Суперкубка он в Питере ничего не выиграл. Манчини он не нужен. Черчесову в сборной тоже. Итог - "Зенит-2". Артём Сергеевич!!! Ради чего ты на самом деле бежал из "Спартака"? Ты проделал путь из князей в грязь. Ты никому не нужен..................... с тремя очень загорелыми напами он бы так же на скамейке сидел и в Лукойл-чемпион....
16:12
old grumbler
а смысл переводить в Зенит-2????? Там молодые должны себя показывать а не не молодые....
16:11
ЮКИ
игрочишко,однако...
16:04
Таки да
Да, пробакланил Дзюба свою карьеру.
16:03
Семь ветров
Российские бабушки зажиточно живут.
15:57
Gladiator-76
Дзюба шёл в "Зенит" за титулами. Кроме Суперкубка он в Питере ничего не выиграл. Манчини он не нужен. Черчесову в сборной тоже. Итог - "Зенит-2". Артём Сергеевич!!! Ради чего ты на самом деле бежал из "Спартака"? Ты проделал путь из князей в грязь. Ты никому не нужен.
15:42
HAZELSAMARA
Вот те руководители "Зенита", кто были инициаторами перехода Дзюбы из "Спартака", пусть и выплачивают ему деньги за счёт своих личных средств.
15:34
serzheo
Дзюба вам еще покажет. Вот вернется Халчара и вы все умоетесь.
15:30
Док_
Так-то знать бы - откель у автора сия информация? Ибо игруля в фарме с зарплатой три с лишним лимона - это весьма эротично. Чтоб мне всю жисть с форевой об адекватизме трындеть...
15:17
King's Bounty IX
RSDsouth Да Дзюба вчера уже в Ростов прилетел, одним рейсом с Валерой, Нобоа и Терентьевым . Отстаёте ... +++++++++++++++ И Дьяковым !
15:10
King's Bounty IX
Ю.Ю. RSDsouth ================= Да Дзюба вчера уже в Ростов прилетел, одним рейсом с Валерой, Нобоа и Терентьевым . Отстаёте ... ___________________ А Новосельцев? ______________ Ему нравиться в бомжеграде на лавке !
15:09
visp1961
71, сынок, вот ты пишешь -В ФНЛ ему и место..............во)) там они и воссоединятся со своим клубом...В этом сезоне из ФНЛ скорей всего вылетит Зенит-2, означает ли это, что основа Зенита вновь окажется в своей родной стихии в ПЕРДИВЕ, ты ведь это имел в виду?
15:08
bond1951
артем не сдавайся хрюкать будут не обращай внимания уйди в другую команду и докажи что ты не слабак.........................
15:03
71
leos1948 В ФНЛ ему и место..............во)) там они и воссоединятся со своим клубом.. свиней бывших не бывает))
14:55
foreverCSKAforever
Это будет лучший новогодний подарок для всех адекватных любителей футбола.
14:53
hashimbus
Где вариант опроса, "играть на своём уровне в ФНЛ"?
14:52
Bache Gabrielsen
Титулярный советник :)
14:38
Ю.Ю.
RSDsouth ================= Да Дзюба вчера уже в Ростов прилетел, одним рейсом с Валерой, Нобоа и Терентьевым . Отстаёте ... ___________________ А Новосельцев?
14:37
Очень плохой мальчик
Ахаха,называется,пошел из Спартака в Зенит за титулами!)
14:35
Евро
В Тосно отправить.
14:28
Спринт
Игровой уровень Дзюбы весьма средний даже для слабого чемпионата РФПЛ. Не стоит он того, что бы его обсуждать.
14:27
БорщисалО
ТёмаВерим!!!
14:26
leos1948
В ФНЛ ему и место
14:25
Крюков Сергей
Бу-га-га!///Уровень выпускников "самай/// ====== Не, ну явно же хотел написать что-то про масаев, либо про самураев. Не?) Здарофф, ДМС))
14:24
Bobspartak
Причем тут Дз...а и ЧМ ,он уже годв состав не проходит???
14:21
yspesh4
Вот только назовёшь в комменте фамилию автора статьи СЭ, сразу трут, не? Даже Степашина закрыли, ну что это такое? Прям детские игры какие-то. Вы бы ребята опубликовали какие-нибудь правила, типа это можно, это нельзя, матом никто здесь не ругается и т.п. Уже все забили на то, что персонально отвечать нельзя и ссылки цеплять. Но ведь Кучмий всё видит. П.С. А по теме (Тёме)), никто его в Зенит-2 не уберет, ЧМ близко. Автор заметки....
14:11
VitGun
Наконец-то Дзюбиньо начнет играть на своем уровне. p.s. А вообще было бы эпично, если бы его отправили в аренду в Ростов.
14:09
ykol2
закончит так же как сычев,политические про.. итутки ве заканчивают ОДИНАКОВО!!!!!!!!!!!!
14:08
Bobspartak
Ну вот и баратино получил свое за Тренеришку и все худое ,что сделал любимой команде .
14:08
Бу-га-га!
Уровень выпускников "самай лутчай академии ф мире".))
14:07