Кошмар Лопетеги, уверенный Черчесов, "Амкар" – все

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 13 июня.

СБОРНАЯ РОССИИ. Станислав Черчесов: "Наше дело – воодушевить народ игрой. Словами еще никто ничего не сделал"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и полузащитник команды Александр Самедов ответили на вопросы журналистов в преддверии матча открытия чемпионата мира.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. Сборная Испании лишилась тренера за сутки до ЧМ. Что за кошмар!

Хулен Лопетеги уволен, его место занял Фернандо Йерро. Один из главных претендентов на победу в чемпионате мира погрузился в хаос.

"АМКАР" – ВСЕ. Пермский клуб закрывается

Российский футбольный союз (РФС) отозвал лицензию у пермского клуба, беспрерывно игравшего в высшем дивизионе с 2004 года. "Амкар" не сыграет в чемпионате РФПЛ и даже не сможет заявиться для участия в первенстве ФНЛ.

ЧМ-2026. США выиграли чемпионат мира в России. Даже не участвуя в турнире

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах Северной Америки – США, Мексике и Канаде.

АНГЛИЯ. Что такое открытая сборная. Четкий ответ сборной Англии

Британская национальная команда в среду провела тренировку для болельщиков, на которой было все – и автографы, и интервью, и даже каравай.

СРАВНЕНИЕ. Почему Черчесов похож на Знарка

Обозреватель "СЭ" сравнивает футбольную сборную с хоккейной.

НХЛ. Овечкин – второй, Малкин – четвертый. 10 лучших русских хоккеистов прямо сейчас

Вторая часть рейтинга "СЭ".

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