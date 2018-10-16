Кокорина и Мамаева отмазывают, даже молчаливый Денисов заступился за экс-партнеров

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 16 октября.

ЖЕСТКО. Кокорин, прости нас

В понедельник мать Александра Кокорина выступила в программе Андрея Малахова. И, на взгляд Сергея Егорова, исполнила роль, которую ей в рамках сценария "антикризисный пиар" написали либо адвокаты, либо люди, которые сейчас взялись помогать семье форварда "Зенита". Обозреватель "СЭ" – о PR-технологиях вокруг "дела Кокорина и Мамаева"

ВЕРИТЕ? "Мои дети – не подонки. Была провокация". Мать Кокорина – о драке

Светлана Кокорина в интервью "России 1" – о скандале вокруг ее сыновей Александра и Кирилла. Интервью вызвало большой резонанс, и многие просто не поверили ей.

ЗАСТУПНИК. Игорь Денисов – о ситуации с Кокориным и Мамаевым: "Прошу обойтись без людоедства!"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов нарушил молчание и решил высказаться на тему главного скандала в истории российского футбола. В интервью "СЭ" хавбек резко высказался о попавших в СИЗО футболистах.

ЭКСКЛЮЗИВ. Откровенное интервью адвоката Мамаева. "Павел будет защищаться"

Представители Александра Кокорина и Павла Мамаева направили апелляцию на содержание футболистов под стражей. Судебное заседание состоится в пятницу, 19 октября. Вчера адвокат полузащитника "Краснодара" Игорь Бушманов навестил в СИЗО №2 своего клиента, после чего дал интервью "СЭ".

ВОТ ТАК. "Макгрегор предложил 15 миллионов за реванш. Хабиб отказал. Конор ему неинтересен"

Алекс Нурмагомедов, дядя чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, в эксклюзивном интервью рассказал "СЭ" о своей реакции на бой с Конором Макгрегором и последовавшую потасовку, а также о первых шагах своего знаменитого племянника в спорте. Сейчас Алекс проживает в Полтаве – украинском городе, где Хабиб провел свой первый бой в ММА.

БОЙ ВЕКА №2? Флойд vs Хабиб. Куала-Лумпур вместо Лас-Вегаса

Прямо сейчас все принимают ставки на то, что будет делать Хабиб. Следующий его бой или в UFC, или в Bellator, куда его позвал рэп-исполнитель и бизнесмен Кертис Джексон, ранее известный как 50 Cent, или в другой лиге (WFCA-"Ахмат", Fight Nights, M-1), или это будет выставочный поединок в боксе против Флойда Мейвезера.

НАДЕЖДА. Дмитрий Баринов: "Кричалка про "Спартак"? Это личное"

22-летний полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов – о разговоре с Семиным, капитанстве Денисова, отношении к "Спартаку", словах Бушманова, Кокорине и Мамаеве.

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