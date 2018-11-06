Кого Кононов приведет в "Спартак", Промес хочет успокоить красно-белых и антинатовский поступок Матича

Олег Кононов (в центре) и его штаб. В нем есть очень необычные люди. Слева - Сергей Кузнецов, справа - Михаил Кожевников. Фото ПФК "Арсенал" (Тула)

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 6 ноября.

ШТАБ. Украинский венгр, чемпион Румынии и студент: кто придет с Кононовым в "Спартак"

В тренерском штабе Олега Кононова собраны интересные люди. Одному из них лишь 23 года, другой знает семь языков. Причем все они из разных стран – Венгрия, Румыния, Кипр, Испания, Россия. Рассказываем, кто будет руководить "Спартаком" в ближайшее время.

ИУДА? Промес, Гаврилов, Назаров… Кто еще поддержал Глушакова

Полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков стал объектом травли со стороны болельщиков красно-белых. Но несмотря на жесткую реакцию трибун, есть люди, которые поддерживают футболиста. Вот они.

АНАЛИТИКА. Как Антон Миранчук стал круче брата

В преддверии матча Лиги чемпионов "Порту" – "Локомотив" Михаил Борзыкин рассказывает об игре Антона Миранчука, одного из самых ярких футболистов команды Юрия Семина и всей премьер-лиги.

РАСКЛАДЫ. Что нужно "Локо" и ЦСКА для выхода в плей-офф ЛЧ?

"СЭ" рассказывает о том, что необходимо ЦСКА и "Локомотиву" для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф из своих групп в Лиге чемпионов. Изучайте, ведь главный клубный турнире Европы возвращается уже сегодня.

ГЕРОЙ. Овечкин прострелил "Эдмонтон" и догнал канадскую легенду. До самого Лемье – два гола

"Вашингтон" выиграл первый матч в основное время с 23 октября. Десять дней назад "Кэпиталс" уже встречались с "Эдмонтоном", и шансов в той встрече у действующих чемпионов было немного. Но сегодня ночью все было иначе.

КОСОВО – ЭТО… Матич отказался от священного для британцев символа. Все из-за действий НАТО

11 ноября в Великобритании – День памяти павших. Он стал отмечаться спустя год после завершения Первой мировой войны. Символ праздника – красный мак, который был воспет канадским врачом и поэтом, подполковником Джоном Маккреем в стихотворении "На полях Фландрии". В честь священного для британцев дня футболисты в минувшем туре чемпионата Англии играли с изображением красного мака на футболках. Но не серб Неманья Матич. Он отказался выходить на поле в майке с данным символом. Матич объяснил решение бомбардировками Югославии в 1999 году.

ВЕЧНАЯ МУЗЫКА. Скандал в европейском футболе. Кто собирает компромат на Инфантино?

Football Leaks – о нарушениях правил финансового фэйр-плей со стороны "Манчестер Сити" и "ПСЖ" и об участии в этом нынешнего президента ФИФА Джанни Инфантино, в недавнем прошлом одного из руководителей УЕФА.

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