"Спартак" - "Зенит": матч лидера и его конкурента назначен на поздний вечер воскресенья. Почему РФПЛ сделала такой выбор и как дерби двух столиц повлияет на чемпионскую гонку - в материалах "СЭ". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 22 марта.

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ПРОГНОЗ. "Зенит" почти догонит "Спартак"

За 10 туров до финиша чемпионата лидер, "Спартак", опережает двух преследователей, ЦСКА и "Зенит", на 6 очков. Даем прогноз на выступления претендентов на золото в оставшейся трети турнира.

ЭКСПЕРТИЗА. Пенальти в ворота "Локо" не назначен ошибочно

Состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии. Специалисты разобрали судейство матчей "Локомотив" – "Спартак" и "Зенит" – "Арсенал" в 20-м туре, а также вернулись к скандальному арбитражу встречи питерцев в Перми.

СБОРНАЯ. "Акинфеев должен стать капитаном"

Сборная России в Краснодаре продолжает тренировки перед контрольными матчами с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. После очередного занятия Федор Кудряшов и Юрий Газинский рассказали о готовности команды Станислава Черчесова к первым играм в 2017-м.

УГРОЗА. НХЛ скажет Олимпиаде "нет". Но не сегодня

Глава НХЛ Гэри Бэттмен заявил, что, по состоянию на сегодняшний день, лига не готова отпустить своих хоккеистов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан. "СЭ" – о том, что может быть дальше, кого из наших и мировых звезд мы можем не увидеть в феврале будущего года на корейском льду и почему ошибочно думать, что без игроков североамериканской лиги шансы России на золото становятся больше.

РЕТРО. Каким был хоккейный мир, когда энхаэловцы не играли на Олимпиаде

НХЛ участвовала в пяти последних олимпийских турнирах. "СЭ" вспомнил, каким был хоккейный мир в сезоне-1993/94, когда зимние Игры в последний раз проходили без заокеанских мастеров.

ИСТОРИЯ. Двойная игра Евгения Малкина

Двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли – в спецпроекте "СЭ". Евгений Малкин – такой, каким вы его, возможно, еще не знали.

ЗИГЗАГ. "Хет-трик" Кросби: гол, удар между ног и выбитые зубы

Капитан "Питтсбурга" стал главным действующим лицом очередного игрового дня НХЛ. Об успехах и злоключениях Сидни Кросби – в обзоре "СЭ".

ГЕРОЙ. Елена Веснина: "Кубок пришлось отдать Федереру"

В воскресенье Елена Веснина, переиграв Светлану Кузнецову в невероятном по накалу трехчасовом финале супертурнира в Индиан-Уэллсе, завоевала свой пока самый крупный одиночный титул. В интервью "СЭ" россиянка рассказала об остром разговоре с отцом и поделилась курьезной историей о главном призе калифорнийских состязаний.

ВСЕ ВРУТ КАЛЕНДАРИ. Капкан

Накануне РФПЛ опубликовала расписание трех ближайших туров – с 21-го по 23-й. То, что разблюдовка дана только на этот короткий отрезок чемпионата, вызвало гнев болельщиков.

ОТКРОВЕНИЕ. Сергей Семак: "Звал Слуцкого в "Уфу"

Экс-тренер "Зенита" и сборной России смог вывести "Уфу" в полуфинал Кубка России, а в чемпионате весной набрал 7 из 9 возможных очков. В откровенном интервью "СЭ" он поделился впечатлениями от работы в новом статусе, рассказал о помощи от Виллаш-Боаша и вспомнил, как трудился со Спаллетти и Капелло.

ЛИДЕР. Андрей Ещенко: "Кто из конкурентов опаснее? Мы сами"

Защитник "Спартака" в интервью "СЭ" рассказал о своих впечатлениях от начала весеннего отрезка чемпионата. И ответил в том числе на вопрос, заглядывают ли красно-белые в турнирную таблицу.