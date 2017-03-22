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ПРОГНОЗ. "Зенит" почти догонит "Спартак"
За 10 туров до финиша чемпионата лидер, "Спартак", опережает двух преследователей, ЦСКА и "Зенит", на 6 очков. Даем прогноз на выступления претендентов на золото в оставшейся трети турнира.
ЭКСПЕРТИЗА. Пенальти в ворота "Локо" не назначен ошибочно
Состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии. Специалисты разобрали судейство матчей "Локомотив" – "Спартак" и "Зенит" – "Арсенал" в 20-м туре, а также вернулись к скандальному арбитражу встречи питерцев в Перми.
СБОРНАЯ. "Акинфеев должен стать капитаном"
Сборная России в Краснодаре продолжает тренировки перед контрольными матчами с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. После очередного занятия Федор Кудряшов и Юрий Газинский рассказали о готовности команды Станислава Черчесова к первым играм в 2017-м.
УГРОЗА. НХЛ скажет Олимпиаде "нет". Но не сегодня
Глава НХЛ Гэри Бэттмен заявил, что, по состоянию на сегодняшний день, лига не готова отпустить своих хоккеистов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан. "СЭ" – о том, что может быть дальше, кого из наших и мировых звезд мы можем не увидеть в феврале будущего года на корейском льду и почему ошибочно думать, что без игроков североамериканской лиги шансы России на золото становятся больше.
РЕТРО. Каким был хоккейный мир, когда энхаэловцы не играли на Олимпиаде
НХЛ участвовала в пяти последних олимпийских турнирах. "СЭ" вспомнил, каким был хоккейный мир в сезоне-1993/94, когда зимние Игры в последний раз проходили без заокеанских мастеров.
ИСТОРИЯ. Двойная игра Евгения Малкина
Двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли – в спецпроекте "СЭ". Евгений Малкин – такой, каким вы его, возможно, еще не знали.
ЗИГЗАГ. "Хет-трик" Кросби: гол, удар между ног и выбитые зубы
Капитан "Питтсбурга" стал главным действующим лицом очередного игрового дня НХЛ. Об успехах и злоключениях Сидни Кросби – в обзоре "СЭ".
ГЕРОЙ. Елена Веснина: "Кубок пришлось отдать Федереру"
В воскресенье Елена Веснина, переиграв Светлану Кузнецову в невероятном по накалу трехчасовом финале супертурнира в Индиан-Уэллсе, завоевала свой пока самый крупный одиночный титул. В интервью "СЭ" россиянка рассказала об остром разговоре с отцом и поделилась курьезной историей о главном призе калифорнийских состязаний.
ВСЕ ВРУТ КАЛЕНДАРИ. Капкан
Накануне РФПЛ опубликовала расписание трех ближайших туров – с 21-го по 23-й. То, что разблюдовка дана только на этот короткий отрезок чемпионата, вызвало гнев болельщиков.
ОТКРОВЕНИЕ. Сергей Семак: "Звал Слуцкого в "Уфу"
Экс-тренер "Зенита" и сборной России смог вывести "Уфу" в полуфинал Кубка России, а в чемпионате весной набрал 7 из 9 возможных очков. В откровенном интервью "СЭ" он поделился впечатлениями от работы в новом статусе, рассказал о помощи от Виллаш-Боаша и вспомнил, как трудился со Спаллетти и Капелло.
ЛИДЕР. Андрей Ещенко: "Кто из конкурентов опаснее? Мы сами"
Защитник "Спартака" в интервью "СЭ" рассказал о своих впечатлениях от начала весеннего отрезка чемпионата. И ответил в том числе на вопрос, заглядывают ли красно-белые в турнирную таблицу.