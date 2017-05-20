Канада сокрушила Россию, Аленичеву не нужно золото "Спартака"

ПОРАЖЕНИЕ. Баффало наоборот
Сборная России уступила Канаде в полуфинале чемпионата мира-2017 в Кельне. Разыграв две блестящие голевые атаки во втором периоде, в третьем команда Олега Знарка получила четыре безответные шайбы в свои ворота.
СЛОВО. Олег Знарок: "За что Кузнецову дали удаление?"
"Доволен своей командой. Сказались, к сожалению, удаления". С такой цитаты начал общение с российской прессой после полуфинала главный тренер сборной. Почему проиграли Канаде – отвечает Олег Знарок.
ВИДЕО. Как Канада перевернула игру
Самые яркие эпизоды полуфинала – в одном месте. Выделяем ключевые моменты и иллюстрируем их видео.
ОЦЕНКА. Кто виноват?
Разбираем поражение от Канады по персоналиям. Оценки сборникам – в материале "СЭ".
ОНЛАЙН. День битвы
Мнения по итогам матча, а также атмосфера игры в Кельне и ее самые интересные моменты от наших спецкоров – в трансляции. Онлайн шел с раннего утра.
ЗАЯВЛЕНИЕ. Дмитрий Аленичев: "Я не заслужил медаль. Даже если предложат – откажусь"
Бывший капитан и главный тренер "Спартака" принял гостей в своей академии. К Дмитрию Аленичеву приехали ключевые игроки чемпионской команды – Квинси Промес и Роман Зобнин, после чего экс-наставник красно-белых ответил на вопросы корреспондентов "СЭ".
ГОСТЬ. Артем Ребров: "Каррера готов грызть за нас каждого"
Вратарь "Спартака" прервал обет молчания, который соблюдал на протяжении всего сезона, побывав в редакции "СЭ". На вопросы наших журналистов Ребров ответил на следующий день после получения чемпионского кубка и сумасшедшего празднования на "Открытие Арене". По ссылке – полная версия разговора.
ТУР. Что решится в воскресенье
В воскресенье в чемпионате России пройдет последний, 30-й тур. Чемпион известен давно, но три ключевых вопроса еще не раскрыты. Напоминаем главные интриги финиша сезона. Свой прогноз на встречи дает обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР.
баламошка
Кленовый лист, кленовый лист, ты мне среди зимы приснись ©))
20:56