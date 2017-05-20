Канада сокрушила Россию, Аленичеву не нужно золото "Спартака"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 20 мая.

ПОРАЖЕНИЕ. Баффало наоборот

Сборная России уступила Канаде в полуфинале чемпионата мира-2017 в Кельне. Разыграв две блестящие голевые атаки во втором периоде, в третьем команда Олега Знарка получила четыре безответные шайбы в свои ворота.

СЛОВО. Олег Знарок: "За что Кузнецову дали удаление?"

"Доволен своей командой. Сказались, к сожалению, удаления". С такой цитаты начал общение с российской прессой после полуфинала главный тренер сборной. Почему проиграли Канаде – отвечает Олег Знарок.

ВИДЕО. Как Канада перевернула игру

Самые яркие эпизоды полуфинала – в одном месте. Выделяем ключевые моменты и иллюстрируем их видео.

ОЦЕНКА. Кто виноват?

Разбираем поражение от Канады по персоналиям. Оценки сборникам – в материале "СЭ".

ОНЛАЙН. День битвы

Мнения по итогам матча, а также атмосфера игры в Кельне и ее самые интересные моменты от наших спецкоров – в трансляции. Онлайн шел с раннего утра.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Дмитрий Аленичев: "Я не заслужил медаль. Даже если предложат – откажусь"

Бывший капитан и главный тренер "Спартака" принял гостей в своей академии. К Дмитрию Аленичеву приехали ключевые игроки чемпионской команды – Квинси Промес и Роман Зобнин, после чего экс-наставник красно-белых ответил на вопросы корреспондентов "СЭ".

ГОСТЬ. Артем Ребров: "Каррера готов грызть за нас каждого"

Вратарь "Спартака" прервал обет молчания, который соблюдал на протяжении всего сезона, побывав в редакции "СЭ". На вопросы наших журналистов Ребров ответил на следующий день после получения чемпионского кубка и сумасшедшего празднования на "Открытие Арене". По ссылке – полная версия разговора.

ТУР. Что решится в воскресенье

В воскресенье в чемпионате России пройдет последний, 30-й тур. Чемпион известен давно, но три ключевых вопроса еще не раскрыты. Напоминаем главные интриги финиша сезона. Свой прогноз на встречи дает обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР.