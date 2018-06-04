Испуг Серены, уникальность связки Ови – Кузя и 140-килограммовый толстяк для Роналду

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 4 июня.

СЕНСАЦИЯ. Cерена испугалась или перехитрила Шарапову?

Серена Уильямс снялась с матча против Марии Шараповой в четвертом круге Roland Garros, но в определенном смысле может чувствовать себе победительницей. Официальная причина отказа Уильямс – травма одной мышц руки, из-за которой она не может нормально подавать. Верите ей?

MVP. Карьера Кузнецова катилась в пропасть. А теперь он в двух шагах от Кубка Стэнли

Сегодня ночью состоится четвертый матч финала Кубка Стэнли между "Вашингтоном" и "Вегасом" (счет в серии – 2-1). "СЭ" рассказывает о карьерном пути в НХЛ российского лидера "Кэпиталз" – Евгения Кузнецова – и влиянии главного тренера "Столичных" Барри Тротца на его прогресс за океаном.

АНАЛИТИКА. Бердмэн и Железный человек. Связка Кузнецов – Овечкин – лучшая в плей-офф в XXI веке

За последние 20 розыгрышей плей-офф было всего четыре случая, чтобы два одноклубника забили на двоих 25 или более голов. Эрик Линдрос и Род Бриндамор (25 голов) в 1997-м за "Филадельфию", Хенрик Зеттерберг и Юхан Франзен (26) в 2008-м за "Детройт", Сидни Кросби и Евгений Малкин (29) в 2009-м за "Питтсбург" и, конечно же, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, ведущие "Вашингтон" к первому в истории клуба Кубку Стэнли. Игорь ЕРОНКО объясняет уникальность московско-челябинской связки.

ЧМ-2018. Hande hoch*, натурализация

Сергей ЕГОРОВ уверяет: с натурализацией "под сборную" пора заканчивать, ничего хорошего футболу она не приносит. Клубы получают практическую пользу, закрывая иностранцем слабую позицию и обходя лимит. А в главную команду страны действительно сильных исполнителей пригласить не получается (Мариу Фернандес – исключение, подтверждающее правило). На такие мысли нашего обозревателя наталкнула окончательная заявка на ЧМ.

ЗВЕЗДА. Роналду на ЧМ-2018 будет под охраной бойца ММА и матадора

9 июня сборная Португалии прилетит в Москву, после чего отправится в Кратово, где поселится на базе "Сатурн". Команда будет под надежной охраной. Однако, как сообщает таблоид The Mirror, главная звезда команды – Криштиану Роналду – привезет в Россию личных секьюрити. Это бывший боец ММА Гонсадо Сальгадо и матадор Нуну Да Круз Марекош. Не ждали?

ФИНАЛ НБА. Карри пока лучше Леброна. Но еще не вечер

Действующий чемпион НБА "Голден Стэйт" выиграл оба домашних матча финальной серии у "Кливленда" и отправится на Средний Запад в отличном настроении.

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