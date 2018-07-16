Головина зовут в "Монако", Запад хвалит ЧМ-2018, Федун - за ВАР в РФПЛ

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 16 июля.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ. Александр, решайтесь! Почему Головину нужно переходить в "Монако"Пока нет точных данных о том, какая сумма содержится в официальном предложении по приобретению 22-летнего хавбека Александра Головина, которое поступило в ЦСКА от "Монако". Вице-президент клуба с Лазурного берега Вадим Васильев в интервью "СЭ" обозначил ее как "очень достойную", в то же время в начале июня, по нашей информации, речь шла о 17-18 миллионах евро. Вячеслав КОРОТКИН убежден, что Головину пора паковать чемоданы и брать билет на лазурный берег.

ИТОГ-2018. Из России – с любовью. Каким запомнят этот ЧМ

Восторгов по поводу нашего чемпионата мира было много с первого дня. Целый месяц сплошного позитива, от которого в какой-то момент наступила усталость. Просто трудно праздновать тридцать дней подряд. Жаль, что все это закончилось. Дмитрий ЗЕЛЕНОВ прощается с главным футбольным турниром мира.

ЭКСКЛЮЗИВ. Леонид Федун: "На месте Хорватии должны были быть мы"

Владелец "Спартака" Леонид Федун, как известно, обладает небанальной точкой зрения на футбол. Вот и после ЧМ он подвел итоги и выразил сожалению, что России не повезло в серии пенальти с Хорватией.

НЕПРИЯТНОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ. Чемпионат мира выиграла скучная, холодная команда

Франция стала чемпионом мира, но оставила много вопросов к своей игре. Не очаровала. В отличие от куда менее талантливой, но боевитой Хорватии. Мнением о финале ЧМ делится Михаил БОРЗЫКИН.

ПРИЗНАНИЕ. "Россия провела лучший чемпионат мира в истории?" Что пишут иностранные СМИ

Иностранная пресса подвела итоги чемпионата мира в России, рассказав о политической и спортивной сторонах турнира. В массе своей лестные отзывы, и они сильно отличаются от того, что было перед стартом турнира.

ЗАГАДКА. Главная русская интрига межсезонья НХЛ. Обменяют ли Панарина? И куда?

Прекрасная карьера российского форварда в НХЛ сопровождается его бурным прогрессом. И одновременно с увеличением результативности и ценности для команды растут и амбиции Артемия Панарина. Контракт россиянина с "Блю Джекетс" заканчивается через год: по его окончании он станет неограниченно свободным агентом. В "Коламбусе" рассчитывали продлить соглашение уже сейчас, но неожиданно для себя столкнулись с проблемой.

БОКС. Усик и Гассиев подерутся, несмотря на все недоразумения

Бой Мурата Гассиева и Александра Усика в Москве – событие для спорта насколько большое, настолько и потенциально провокационное. В то, что все пройдет гладко от начала и до конца верилось с трудом. Трудности начались за неделю до боя. И на сегодняшний день украинская сторона по-прежнему имеет вопросы к российской, но угрозы для проведения финала WBSS, который намечен на 21 июля в Москве, нет.

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