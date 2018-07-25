Головин летит в "Монако", контракт Черчесова со сборной, новый ЦСКА

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 25 июля.

БОМБА. Головин летит в "Монако". Подробности трансфера

По информации "СЭ", полузащитник ЦСКА Александр Головин близок к переходу в "Монако".

СБОРНАЯ РОССИИ. Черчесову будет предложен контракт по схеме 2+2

По информации "СЭ", РФС предложит главному тренеру сборной России Станиславу Черчесовуновый контракт – об условиях и сроках членов исполкома федерации проинформируют завтра.

ЛЕГЕНДЫ. "Березуцкие всем доказали, что они не "деревянные"

Первый тренер братьев Березуцких Владимир Лопандин вспомнил, какими были Василий и Алексей в ДЮСШ "Смена"

ИНТРИГА. Что имел в виду Гончаренко, когда говорил о новом ЦСКА?

Гордость армейцев – шесть подряд основных турниров Лиги чемпионов. Будет ли седьмой?

ЭКСКЛЮЗИВ. "Нет желания общаться со Степановой". Откровения жертвы информаторов

Лучшая российская бегунья на 800 м Екатерина ЗАВЬЯЛОВА – о возвращении из допинговой дисквалификации, разводе и судебных тяжбах.

СКАНДАЛ. Уильямс обвинила USADA в дискриминации. Что ее так раздражает?

Знаменитая американская теннисистка недовольна антидопинговыми службами

КОНЕЦ ЭПОХИ. Южный рубеж. Один из лучших теннисистов России уходит

Один из самых успешных российских теннисистов последних 20 лет Михаил Южный подошел к финишу карьеры. Ему осталось сыграть всего несколько турниров. Время для того, чтобы зачехлить ракетку, 36-летний москвич выбрал подходящее.