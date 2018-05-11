Глушаков с Комбаровым - мимо ЧМ. Дзюба: из "Арсенала" – в сборную. И странный отказ Малкина

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 11 мая.

ОБЪЕКТИВНЫЙ? Расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира

Тренерский штаб сборной России огласил расширенную заявку национальной команды на чемпионат мира. Из 35 игроков в основном составе – 28, еще 7 включены в резерв. Окончательная заявка из 23 игроков станет известна позже, до 4 июня. Чемпион России "Локомотив" представлен двумя игроками, по 5 игроков – это наибольшее число одноклубников в национальной команде – приглашены из ЦСКА и "Зенита", четыре игрока вызваны из "Рубина", трое – из "Спартака", по два – из "Краснодара" и "Динамо", по одному – из "Брюгге", "Фенербахче", "Ахмата", "Вильярреала" и "Арсенала" Т.

ОБЪЯСНЕНИЕ. Станислав Черчесов: "Вы можете говорить про кризис поколения и проблемы. А наша задача – показать максимум"

Главный тренер сборной России сразу после оглашения расширенного состава команды на ЧМ-2018 провел большую пресс-конференцию, где ответил на все вопросы: про Дениса Глушакова, Артема Дзюбу, Олега Шатова и даже Андрея Аршавина.

ДОИГРАЛИСЬ. Мясо режут с двух сторон. Глушаков и Комбаров – мимо ЧМ-2018

Как и предполагал "СЭ", спартаковцы Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров не едут вместе с национальной командой на сбор в Австрию готовиться к чемпионату мира. И то, что оба включены в расширенный список, дает футболистам лишь слабую надежду.

ПОБЕДИТЕЛЬ. Дмитрий Парфенов: "Да, Кубок – наш. Но перспектив "Тосно" не знает никто"

Эксклюзивное интервью главного тренера команды из Ленинградской области, которая в среду добилась самого громкого успеха в своей недолгой истории, выиграв в финале второго по значимости национального турнира у курского "Авангарда" (2:1).

"РАЗГОВОР ПО ПЯТНИЦАМ". Александр Побегалов: "В 80-е ходил на Осборна. Сейчас это нафталин. Вот Judas Priest дают жару!"

Герой традиционной рубрики "СЭ" "Разговор по пятнцам" – один из самых колоритных российских тренеров, много лет возглавляющий "Шинник". Он посвящает стихи своим футболистам, слушает тяжелый рок, а два года назад набил на плече татуировку с эмблемой родного клуба.

ЧМХ. Почему российские звезды играют с травмами в клубах, но не в сборной?

Евгения Малкина не будет на чемпионате мира. К этой новости многие отнеслись настолько спокойно, словно речь идет о турнире уровня водокачки. Хотя сами они в Данию поехали с удовольствием. Михаил ЗИСЛИС разжигает полемику.

СЛЕДСТВИЕ. "Лживые показания Родченкова". Что значит заявление СК РФ

Следственный комитет отправил в ВАДА документы, опровергающие показания Григория Родченкова. Из документов следует, что допинг пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование. Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что пробы указанных российских спортсменов во время олимпиады в Сочи в 2014 году после сбора хранились, ежедневно ночью якобы происходила их замена на чистые и только после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов.

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