Фурсенко - в "Зените", Смолов - №1, Малкин - в финале

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 26 мая.

НАЗНАЧЕНИЕ. Фурсенко возвращается в "Зенит"

Руководящий пост в "Зените" занял человек, с которым связаны главные успехи клуба в XXI веке. Сергей Фурсенко – снова во главе сине-бело-голубых.

КАНДИДАТЫ. Кто будет тренировать на Неве?

По информации "СЭ", "Зенит", с большой долей вероятности, расстанется с главным тренером команды Мирчей Луческу. Главным кандидатом ему на замену является итальянец Роберто Манчини. Но есть и другие варианты.

СБОРНАЯ. Секретный лагерь Черчесова

Сборная России начала подготовку к Кубку конфедераций в австрийской глуши. Репортаж спецкора "СЭ" из расположения национальной команды в Нойштифте.

ЛУЧШИЙ. Федор Смолов: "Шатов и Мамаев мечтали сыграть за сборную, но…"

"СЭ" по традиции провел масштабное голосование: 176 игроков из всех 16 клубов РФПЛ выбрали лучшего футболиста сезона. Им второй год подряд стал форвард "Краснодара".

АНТИРЕЙТИНГ. Доска позора

"СЭ" продолжает подводить итоги прошедшего чемпионата России. На очереди – 10 самых неприятных сюжетов сезона.

СЕРИЯ. Четвертый финал Малкина и Кросби

"Питтсбург" в седьмом, решающем матче финала Восточной конференции НХЛ в овертайме победил "Оттаву". В главной серии Кубка Стэнли "Пингвинов" Кросби и Малкина ждет "Нэшвилл".

ПРОТИВОСТОЯНИЕ. "Голден Стэйт" vs "Кливленд"-3. Это тупик?

В финале НБА снова сыграют "Голден Стэйт" и "Кливленд". Ищем ответ на вопрос, был или нет нынешний плей-офф самым скучным за последние годы.

ЖРЕБИЙ. Россиянам раздали по первой ракетке

В пятницу в Париже состоялась жеребьевка второго в сезоне турнира "Большого шлема" – Открытого чемпионата Франции. Двое представителей России уже в первом круге сыграют с первыми ракетками мира.