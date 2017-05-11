Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 11 мая.

ЭКСКЛЮЗИВ. Леонид Федун: "Не добившись победы, я бы "Спартак" не бросил"

В четверг владелец "Спартака" принял у себя журналистов "СЭ" и дал большое эксклюзивное интервью про Быстрова, Бердыева, Карреру и многое другое. Обязательно к прочтению – ведь Леонид Федун не давал интервью несколько лет!

РЕШЕНИЕ. Не ждите Овечкина в сборной. Он не приедет

Форвард вылетевшего из плей-офф НХЛ "Вашингтона" Александр Овечкин не примет участия в чемпионате мира по хоккею-2017 из-за проблем со здоровьем. А вот его партнеры по "Кэпиталз" – Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов – уже в ближайшее время присоединятся к национальной команде. "СЭ" объясняет, почему тренерский штаб сборной России принял правильное решение.

ПОБЕДА. Сборная России: 70 секунд – и Дания готова!

В четвертом матче чемпионата мира по хоккею-2017 сборная России переиграла команду Дании (3:0), забросив три шайбы за короткий отрезок второго периода. Репортаж Юрия ГОЛЫШАКА из Кельна.

КОНФУЗ. Матч "Зенит" – "Краснодар" состоится на "Петровском"

Матч "Зенит" – "Краснодар" в рамках 29-го тура премьер-лиги состоится на стадионе "Петровский". Ранее предполагалось, что поединок пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", он должен был стать третьим тестовым на новой арене перед Кубком конфедераций-2017. Представители ФИФА, оргкомитета "Россия-2018", ФК "Зенит" и администрации Санкт-Петербурга, обсудив результаты проведения тестовых игр, пришли к выводу, что уровень функциональной готовности стадиона соответствует требованиям для проведения встреч Кубка конфедераций-2017.

БЕЗ ФЛАГА. Сергей Шубенков: "Мы возвращаемся. Цель – золото чемпионата мира"

В субботу действующий чемпион мира в барьерном спринте впервые за долгое время примет участие в международном старте. О своей готовности к этапу "Бриллиантовой лиги" 26-летний россиянин рассказал в эксклюзивном интервью "СЭ".

ТУПИК. "Вашингтону" нужно расставаться с Овечкиным"

Североамериканская пресса подводит неутешительные для "Вашингтона" итоги противостояния в серии второго раунда Кубка Стэнли с "Питтсбургом". А точнее, критикует Александра Овечкина за игру с "Пингвинами". Матч №7 сегодня ночью закончился для "Столичных" очередным болезненным поражением.

ЗОЛОТОЙ "СПАРТАК". Чемпионские обложки красно-белых в "СЭ"

Золото "Спартака" – десятое для клуба в истории российских чемпионатов. "СЭ" представляет чемпионские для красно-белых обложки в нашей газете.