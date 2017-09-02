"Двойка" "Спартаку" за трансферы, 45 лет Суперсерии-72, две победы России на Евробаскете

Федор СМОЛОВ (справа, против Ильи КУТЕПОВА) остался в "Краснодаре", а красно-белые остались без мощного пополнения. Но так ли это критично? Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 2 сентября.

ТРАНСФЕРЫ. Истерика закончилась. Футбол начинается!

Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР – о трансферном лете в премьер-лиге. Расставляем правильные акценты.

ОЦЕНКА. "Зениту" и "Ростову" – "пятерки", "Спартаку" – "двойка"

Итоги летней трансферной кампании в премьер-лиге специально для "СЭ" подвел бывший генеральный директор "Спартака" Роман АСХАБАДЗЕ. Кому еще "двойка"?

ЧЕМПИОН. Кого не купил "Спартак"

По числу футболистов, интерес к которым приписывали "Спартаку", этим летом с красно-белыми мог соперничать только "Зенит". "СЭ" вспоминает самые яркие истории и дает полный список тех, кто мог прийти, но так и не пришел в команду Массимо Карреры.

СБОРНАЯ. Черчесову подарили торт. Он ждет других поздравлений

В воскресенье сборная России проведет один из самых странных матчей в своей истории – "вторым" составом против "Динамо" в Химках (вход бесплатный). Накануне главный тренер национальной команды Станислав Черчесов отметил 54-летие и сделал ряд заявлений.

ОТКРОВЕНИЕ. Андрей Кобелев: "Сказал Кокорину, когда он переходил в "Зенит": "Саша, езжай за границу"

Матч сборной России с "Динамо" дал повод поговорить о бело-голубых. О Кокорине, "особенном" Денисове и не только – экс-главный тренер команды Андрей Кобелев и гендиректор клуба в бронзовом сезоне-2008 Дмитрий Иванов.

СУПЕРЮБИЛЕЙ. Борис Михайлов: "Хотел ударить канадца коньком между ног. Но не достал"

Сегодня – 45 лет со дня старта одного из главных событий в истории мирового спорта, Суперсерии-72. В среду нашу редакцию посетил один из самых знаменитых участников тех матчей сборной СССР и звезд НХЛ, легендарный нападающий Борис Михайлов.

ЕВРОБАСКЕТ. Два из двух!

Сборная России одержала две победы за два дня на Евробаскете-2017. Вслед за хозяевами одной четвертой части турнира лучших команд Старого Света, Турцией, наши парни взяли верх над Сербией. И это круто. Не ждали?

ЗВЕЗДА. Шарапова победила поклонницу

Мария Шарапова вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США, переиграв Софию Кенин – 7:5, 6:2 за 1 час 44 минуты. Тем временем борьбу в одиночке завершила Екатерина Макарова, а Серена Уильямс родила дочь.

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