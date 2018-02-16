День русских побед на Олимпиаде: хоккей, скелетон, коньки и лыжи!

ПОБЕДА. Со Словакией играла сборная ОАР. Со Словенией – настоящая Россия
Наконец-то! Оказывается, в сборной России играют не зажравшиеся миллионеры. На самом деле они – нормальные ребята, быстро осознавшие, что ошибаться на Олимпиаде нельзя. И вот сегодня они победили Словении – 8:2.
ЗНАРОК VS ШИПАЧЕВ. Почему звезда сборной России в запасе?
Олег Знарок перед матчем со Словенией вывел из состава сборной России Вадима Шипачева, заменив его на Илью Каблукова. Не исключено, что Вадим больше вообще не выйдет на лед. Корреспондент "СЭ" разбирается, как центрфорвард оказался вне стартового состава в матче со Словенией.
СЕРЕБРЯНАЯ МОЗОЛЬ. Трегубов – пока что главный герой России на Олимпиаде
Никита Трегубов – чемпион Олимпийских игр. Заняв второе место, он де-факто стал сильнейшим, потому что конкретно в скелетоне на всех последних Олимпиадах победители должны проходить вне общего зачета. В Канаде, России, Корее выиграли хозяева – те, кто мог днями, неделями, месяцами тренироваться в желобе и изучать особенности трассы. Сегодня хороший мужик из скелетона показал, как России надо брать медали на этой безжалостной Олимпиаде.
ЛЫЖНИКИ ЖГУТ! Спицов вырвал свою медаль
21-летний россиянин Денис Спицов стал третьим в гонке на 15 километров свободным стилем с раздельным стартом в олимпийском Пхенчхане, уступив только именитому швейцарцу Дарио Колонье и чемпиону скиатлона норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру.
ЧЕРЕЗ СЛЕЗЫ. Россиянка вырвала медаль в коньках вопреки всему
23-летняя россиянка Наталья Воронина сенсационно завоевала медаль на дистанции 5000 метров. В Пхенчхане на одной из тренировок Воронина не сдержалась – и расплакалась. Все вокруг смеялись, подбадривали друг друга, поддерживали, а Наталья словно осталась одна против всего мира. И сегодня она дала ответ и какой!
ОТВЕТ. "Павличенко плел интриги, вместо того чтобы готовиться к Олимпиаде!" Демченко разоблачает
Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко в интервью "СЭ" рассказал о скандале в национальной команде, который разразился в ходе Олимпиады в Пхенчхане, и о слежке со стороны американцев.
ПОРАЖЕНИЕ. Тоска по Джикии и настоящему Промесу. Почему "Спартак" провалился
Вчера в Лиге Европы "Зенит" проиграл "Селтику" (0:1), "Локомотив" победил "Ниццу" (3:2), а "Спартак" неожиданно уступил "Атлетику" (1:3). Для красно-белых это второе еврокубковое поражение подряд – в декабре они были разгромлены "Ливерпулем" (0:7). Подводим итоги встречи, в котором московская команда потеряла почти все шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы.
ОБЪЯСНЕНИЕ. Почему не играл Селихов
"Спартак" проиграл 13-й на сегодня команде Испании, пропустив три мяча уже в первом тайме, а роль первой скрипки у соперника исполнил форвард, которому 37 лет. Выводы о ситуации в "Спартаке" на фоне болезненного домашнего поражения.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
23:36 16 февраля
Джаггер555
Сборная СССР по хоккею, такую сборную не знала, как карлик Словения.
23:22 16 февраля
Джаггер555
Смешно кхл играет против не понятно кого и это победа. Журналисту не стыдно писать бред?
23:20 16 февраля
Edmundo.Baldivieso
Побед? Я родился и вырос в СССР, я помню, что такое победы. Сейчас - сплошные поражения!
20:48 16 февраля
Пряслин
Заголовки всё больше напоминают анекдот времен застоя. Как-то Брежнев соревновался в беге с Картером и проиграл ему. На следующий день советские газеты вышли с заголовком: "Леонид Ильич прибежал вторым, Картер — предпоследним".
20:35 16 февраля
fcsmfan
Показав выдающиеся результаты, сборная России (ОАР) вырвалась на 15 место в командном зачете Олимпиады-2018! Вот так точнее будет)))
19:57 16 февраля
ЮКИ
что,есть Четыре золота?!так дело пойдёт,то выход в 10-ку будет Победой?! признаваться.такое впечатление,что заголовки мутько придумывает!
19:45 16 февраля
Ilya11
Chingizid все что ниже первого места всегда неудача. ///Не соглашусь. выход в финал ЧМ по футболу - это безумно круто. Но называть победой третье место в одно из многочисленных гонок, или победу России! в хоккее!!! над Словенией!!!!!!! - это не кризис, это пи...ц (С)
19:39 16 февраля
Chingizid
СЭКсы ведут репортаж с параллельной вселенной? Победа - это золотая медаль, все что ниже первого места всегда неудача. Что то золотых медалей у нас и близко не предвидеться, осталось только просрать фигурное катание у женщин. Такого позора у наше страны еще не было ни на одной Олимпиаде.
18:48 16 февраля
ozozolio
С начала в СЭ были спортивные журналисты-сеичас околоспортивные-- что будет дальше?
18:33 16 февраля
Maded
Побед???
18:29 16 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
ПОБЕДИЛИ сегодня спортсмены из Кореи;; Швейцарии;; Швеции;; Австрии;; Италии;; Голландии и Белоруссии !!!!! А занявшие 2--3 места называются ПРИЗЁРАМИ.... А то орущий практически со всех каналов пафосную билиберду губершлёп скоро ВАС полностью зомбирует и ВЫ будете победителями называть попавших в первую десятку!!!!
18:23 16 февраля
usuns
Ну да мы же великая спортивная держава - 2е и 3е место для нас победа! Через 4 года - уже просто выход на старт будет победой! СЭ у вас те же писатели заголовков что и на рамблере?)
18:22 16 февраля
Serenky25
Кто победил то?
18:13 16 февраля