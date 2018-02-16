День русских побед на Олимпиаде: хоккей, скелетон, коньки и лыжи!

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 16 февраля.

ПОБЕДА. Со Словакией играла сборная ОАР. Со Словенией – настоящая Россия

Наконец-то! Оказывается, в сборной России играют не зажравшиеся миллионеры. На самом деле они – нормальные ребята, быстро осознавшие, что ошибаться на Олимпиаде нельзя. И вот сегодня они победили Словении – 8:2.

ЗНАРОК VS ШИПАЧЕВ. Почему звезда сборной России в запасе?

Олег Знарок перед матчем со Словенией вывел из состава сборной России Вадима Шипачева, заменив его на Илью Каблукова. Не исключено, что Вадим больше вообще не выйдет на лед. Корреспондент "СЭ" разбирается, как центрфорвард оказался вне стартового состава в матче со Словенией.

СЕРЕБРЯНАЯ МОЗОЛЬ. Трегубов – пока что главный герой России на Олимпиаде

Никита Трегубов – чемпион Олимпийских игр. Заняв второе место, он де-факто стал сильнейшим, потому что конкретно в скелетоне на всех последних Олимпиадах победители должны проходить вне общего зачета. В Канаде, России, Корее выиграли хозяева – те, кто мог днями, неделями, месяцами тренироваться в желобе и изучать особенности трассы. Сегодня хороший мужик из скелетона показал, как России надо брать медали на этой безжалостной Олимпиаде.

ЛЫЖНИКИ ЖГУТ! Спицов вырвал свою медаль

21-летний россиянин Денис Спицов стал третьим в гонке на 15 километров свободным стилем с раздельным стартом в олимпийском Пхенчхане, уступив только именитому швейцарцу Дарио Колонье и чемпиону скиатлона норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру.

ЧЕРЕЗ СЛЕЗЫ. Россиянка вырвала медаль в коньках вопреки всему

23-летняя россиянка Наталья Воронина сенсационно завоевала медаль на дистанции 5000 метров. В Пхенчхане на одной из тренировок Воронина не сдержалась – и расплакалась. Все вокруг смеялись, подбадривали друг друга, поддерживали, а Наталья словно осталась одна против всего мира. И сегодня она дала ответ и какой!

ОТВЕТ. "Павличенко плел интриги, вместо того чтобы готовиться к Олимпиаде!" Демченко разоблачает

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко в интервью "СЭ" рассказал о скандале в национальной команде, который разразился в ходе Олимпиады в Пхенчхане, и о слежке со стороны американцев.

ПОРАЖЕНИЕ. Тоска по Джикии и настоящему Промесу. Почему "Спартак" провалился

Вчера в Лиге Европы "Зенит" проиграл "Селтику" (0:1), "Локомотив" победил "Ниццу" (3:2), а "Спартак" неожиданно уступил "Атлетику" (1:3). Для красно-белых это второе еврокубковое поражение подряд – в декабре они были разгромлены "Ливерпулем" (0:7). Подводим итоги встречи, в котором московская команда потеряла почти все шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы.

ОБЪЯСНЕНИЕ. Почему не играл Селихов

"Спартак" проиграл 13-й на сегодня команде Испании, пропустив три мяча уже в первом тайме, а роль первой скрипки у соперника исполнил форвард, которому 37 лет. Выводы о ситуации в "Спартаке" на фоне болезненного домашнего поражения.

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