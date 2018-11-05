Черчесов рассказал о "Спартаке", Ковальчук получил нового тренера, Мейвезер сбежал от Хабиба

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 5 ноября.

КОМАНДА №1. В состав сборной России включены Набабкин, Ахметов и Чалов

Сборная России проведет товарищеский матч с Германией в Лейпциге 15 ноября, а 20 числа сыграет заключительный матч группового турнира Лиги наций со Швецией в Сольне. Перед заключительным туром россияне лидируют в своей группе с семью очками. Они упустят первое место только в том случае, если Швеция обыграет Турцию и Россию. Первое место выведет российскую сборную в лигу А к сильнейшим командам Европы, а также позволит принять участие в стыковых матчах за попадание в финальную часть Евро-2020, если Россия не сможет пробиться туда напрямую через отборочный турнир. И сегодня стал известен состав, который будет решать эти задачи.

ТРЕНЕР №1. Станислав Черчесов: "В "Спартак" надо приходить, чтобы выигрывать еврокубки"

Главный тренер сборной России прокомментировал состав национальной команды на товарищеский матч с немцами и игру Лиги Европы со сборной Швеции, а также ответил на вопрос по поводу возможного прихода в "Спартак".

ОЦЕНКА. Набабкин в роли дядьки! Черчесов продолжает удивлять

Сборная продолжает молодеть. Прошлые заслуги для Черчесова ничего не значат. Когда есть сложности в настоящем, людей отправляют разбираться с ними самостоятельно. Понятно, почему мы не видим в списке Дзагоева, который снова не доиграл до конца в матче чемпионата. Форма Алана едва ли позволит ему помочь сборной. То же касается и Смолова, который только-только восстановился после травмы. Других громких имен среди не вызванных нет. Разве что Кутепов, но думаю, даже болельщики "Спартака" сейчас не в восторге от защитника. А дальше о тех, кто есть…

КРИЗИС. Кононову придется поднимать "Спартак" из руин

"Ахмат" – 1:2. "Ростов" – 0:1. "Арсенал" – 2:3. "Урал" – 1:2. Четыре домашних поражения красно-белых в чемпионате России подряд. Все – не от топ-клубов. Игорь Рабинер – о причинах неудачного выступления команды в этом сезоне, и о том, когда с ней начнет работу главный тренер тульского "Арсенала".

ХВАТИТ ТЯНУТЬ. "Спартаку" срочно нужен новый тренер

Мечта Рауля Рианчо сбылась, он, никогда не игравший в футбол, стал главным тренером известной команды. Он смело заступается за Дениса Глушакова на пресс-конференциях, да и вообще ярко, даже пафосно говорит – про мужиков, про семью, про работу на заводе. Кажется довольно интересным человеком, даже харизматичным. Но – "хромая утка". И болельщиками Рианчо нелюбим – во время матча с "Уралом" его оскорбляли постоянно, его считают предателем. Вряд ли заслуженно, но разве им что-то докажешь после скандальной отставки кумира "Открытие Арены"?

НАКОНЕЦ-ТО. Тренера Ковальчука отправили в отставку. Его сменщик – ошибка "Лос-Анджелеса"

Вас не должно смущать, что Джона Стивенса уволили после победы. Решение, естественно, было принято до победной встречи с "Коламбусом". Вероятно, после поражения от "Филадельфии". Просто нужно было время, чтобы найти замену. В НХЛ если и увольняют тренеров без плана дальнейших действий, как это часто бывает в КХЛ, то происходит подобное ближе к концу сезона, когда, скажем, шансы на плей-офф потеряны. Но и новый тренер, по мнению Игоря Еронко, не даст нового "Королям". Ковальчук приедет на ЧМ?

ПОБЕГ. Мейвезер променял Хабиба на японца. Это очень странно

Разговоры в социальных сетях о возможном поединке с филиппинцем Мэнни Пакиао и российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым оказались отвлекающим маневром. Сегодня легендарный американский боксер Флойд Мейвезер провел пресс-конференцию в Токио, на которой объявил о предстоящем 31 декабря поединке с японским кикбоксером Тенсином Насукавой. Бой состоится на 37-тысячной арене в Сайтаме рамках промоушена Rizin, того самого, который в 2015 году перезапустил карьеру Федора Емельяненко. Американце струсил перед дагестанцем?

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