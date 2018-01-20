Бронза Шипулина в биатлоне, МОК снова не пускает россиян в Пхенчхан, эксклюзивный Фернанду

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 20 января.

ПОДИУМ. Йоханнес Бе выиграл Гонку преследования. Шипулин - третий!

Победитель спринта на 6-м этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве Йоханнес Бе выиграл и гонку преследования. На четырех огневых рубежах он обошелся без единого промаха. Вторым финишировал француз Мартен Фуркад. Третье место – у россиянина Антона Шипулина.

ПОРАЖЕНИЕ. Кербер побила Шарапову

Россиянка Мария Шарапова без шансов проиграла Ангелик Кербер – 1:6, 3:6 и завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии в третьем круге.

ОЛИМПИАДА. МОК снова не пускает наших в Пхенчхан. Кого на этот раз?

В пятницу поздно вечером МОК сделал громкое заявление об отстранении 111 россиян из предварительной заявки Олимпийского комитета России от Игр-2018. Имена дисквалифицированных и причины наказания при этом не озвучены.

ЭКСКЛЮЗИВ. "Это большая потеря для "Спартака". Фернанду - о травме Джикии, диете и Аленичеве

Бразильский полузащитник "Спартака" Фернанду дал интервью "СЭ".

РФПЛ. Погребняк никуда из "Динамо" не уйдет?

Генеральный директор профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию с нападающим "Динамо" Павлом Погребняком.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ. Георгиевский крест. Как Джикия за год стал лучшим и незаменимым

Размышления обозревателя "СЭ" о карьере защитника "Спартака".

МЕДАЛИ. Боброва и Соловьев - серебряные призеры чемпионата Европы, Степанова и Букин - бронзовые

Российские танцоры завоевали серебро и бронзу на чемпионате Европы в Москве, фактически выполнив задачу-максимум. Золото забрали себе невероятные французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.