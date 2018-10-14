Федерацию парусного спорта России могут исключить из международной федерации из-за проведения соревнований в Крыму

Федерацию парусного спорта России (ФПСР) могут исключить из World Sailing - международной федерации по этому виду спорта. Причина - жалоба Федерации парусного спорта Украины (ФПСУ) на проведение соревнований в Крыму.

О ситуации рассказывает телеграм-канал П.И.З.А.Д.:

"С 27 октября по 4 ноября в Сарасоте (США) пройдут заседания всех комитетов, Совета директоров, Генеральной ассамблеи и Годовой конференции Международной федерации парусного спорта (World Sailing, WC).

Федерация парусного спорта Украины (ФПСУ) добилась включения в повестку дня вопроса об исключении из World Sailing – Федерации парусного спорта России (ФПСР). Причина – проведение чемпионатов России, Кубков России и всероссийских соревнований в Крыму, который по всем спортивным законам продолжает считаться территорией Украины.

Логика ФПСУ следующая:

27 марта 2014 года Генеральная Ассамблея ООН, в ответ на вхождение Крыма в состав России приняла резолюцию A/RES/68/262, подтвердив приверженность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Хотя резолюции Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер и не имеют обязательной силы, Международный олимпийский комитет и международные федерации по видам спорта неукоснительно выполняют положения резолюции A/RES/68/262.

Применительно к World Sailing это означает, что в соответствии c п. 89.1 Гоночных правил парусного спорта (RRS), любые официальные соревнования по парусному спорту в Крыму должны быть организованы ФПСУ или аффилированными с ней структурами.

ФПСР, естественно, этого не делала. Но с 2015 года проводила соревнования в Крыму, включая чемпионаты России, Кубки России и другие соревнования. ФПСУ подсчитала, что только в 2018 году в Крыму прошло или пройдет 19 стартов: два чемпионата России, три Кубка России, девять всероссийских и пять межрегиональных соревнований.

ФПСУ неоднократно сообщала World Sailing, что ФПСР нарушает правило RRS 89.1. Совет директоров World Sailing рассматривал жалобы – и каждый раз подтверждал, что проведение соревнований в Крыму необходимо согласовывать с ФПСУ. Сообщается, что генеральный директор World Sailing Энди Хант официально обращался к ФПСР с призывом уважать решения World Sailing, выполнять их и воздерживаться от действий, не соответствующих им.

ФПСР, как можно понять, игнорировало все замечания по Крыму. Что в итоге и позволило ФПСУ поставить вопрос о прекращении членства в World Sailing. Потому что одним из оснований для оспаривания статуса члена World Sailing является постоянное игнорирование или несоблюдение положений Конституции и гоночных правил World Sailing, а также решений Совета директоров World Sailing.

Решение о членстве ФПСР в World Sailing примет Совет директоров. Чтобы Россию исключили из World Sailing, за это должны проголосовать две трети членов Совета директоров, который состоит из девяти человек. Они представляют Данию, Испанию, Германию, Бразилию, Новую Зеландию, США, Китай, Уругвай и Францию. Удастся ли среди них найти четырёх сторонников российской позиции?

ФПСР, кажется, наконец осознал всю серьезность ситуации, готовится отстаивать позицию. Создана рабочая группа, для представления интересов в Сарасоте нанят немецкий адвокат. Посмотрим, чем все завершится".