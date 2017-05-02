"Броненосец" завоевал медаль RC44 Sotogrande Cup

В испанском курорте Сотогранде 30 апреля завершился первый этап серии гонок класса яхт RC44. По результатам десяти зачтенных гонок команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team завоевала бронзовую медаль.

Свой пятый сезон в серии RC44 "Броненосец" начал в обновленном составе. В экипаж вошли молодые российские спортсмены, а в качестве рулевого в Сотогранде дебютировал Кирилл Фролов.

Испытания для новой команды начались еще до старта зачетных гонок 27 апреля. Обрушившийся на побережье Андалусии шторм повредил корпус лодки российской команды и некоторое время выступление "Броненосца" в RC44 Sotogrande Cup стояло под вопросом. Но самоотверженная работа технических специалистов команды Яхт-клуба Санкт-Петербурга обеспечила присутствие команды на стартовой лини первого этапа нового сезона серии.

Уже по результатам первого дня, когда состоялось четыре гонки, команда под управлением Кирилла Фролова занята третье место. После вынужденного простоя 28 апреля, который был вызван ухудшением погоды, флот вернулся к соревнованиям на следующий день. 29 апреля Bronenosec Sailing Team записывает в актив первую победу в гонке.

В заключительный день соревнований команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга не только смогла сохранить позиции, но и включилась в борьбу за высшие сточки зачета. В решающей десятой гонке "Броненосец" лидировал, но упустил победу российской "Катюше" на секунду опередивший команду Яхт-клуба Санкт-Петербурга.

"Именно этой победы нам не хватило для того, чтобы завоевать серебро, – говорит рулевой команды Кирилл Фролов, – гонки невероятно плотные, а все команды очень конкурентоспособны, так как уже не первый сезон в этом классе. Перед стартом решающей гонки как минимум три команды имели шансы на общую победу".

С одной победой и тремя приходами в тройке "Броненосец" набрал одинаковое количество очков с британской Peninsula Petroleum и был признан третьим по итогам регаты только по пересчету.

"Для нашей команды это хороший результат, учитывая, что не все в экипаже располагают опытом гонок в этом классе, – отмечает рулевой Bronenosec Sailing Team, – медаль первого этапа отличная мотивация для команды и мы сейчас намного уверенней себя чувствуем перед следующим этапом в Порто Черво".

"Расширение участия российских спортсменов в крупнейших сериях современных классов яхт – долгосрочная стратегия развития Bronenosec Sailing Team, – говорит командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров, – и медаль Сотогранде доказывает, что мы на правильном пути!"

RC44 Sotogrande Cup 2017, 27-30 апреля. Общие результаты после 10 гонок: 1. Team Aqua – 37. 2. Peninsula Petroleum – 40. 3. Bronenosec Sailing Team – 40. 4. Team Nika – 41. 5. Katusha – 46. 6. Artemis Racing – 51. 7. Team CEEREF – 54. 8. Charisma – 54.