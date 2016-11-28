Тренер Кудрявцевой: "Не слышала о желании Кудрявцевой завершить карьеру"

Личный тренер серебряного призера Олимпийских игр Яны Кудрявцевой Елена Карпушенко отметила, что спортсменка не рассталась с мыслью о продолжении карьеры, но для этого ей нужно провести операцию. По ее словам, проблема россиянки не связана с предыдущей травмой, речь идет о правой ноге.

- От Яны я решения о завершении карьеры не слышала, у меня с ней такого разговора не было, - приводит "Р-Спорт" слова Карпушенко. - У нее проблема не в той травме, которая была. С той травмой все совершенно нормально, ей сделали операцию, у нее все в порядке. У нее проблема врожденная, две одинаковых проблемы – так называемые "дополнительные кости стопы", они и на правой, и на левой ноге. На левой ей сделали операцию после Штутгарта, а на правой - такая же есть проблема. Ситуация с ней, естественно, лучше, потому что та сломалась, а эта пока целая. Для того чтобы ей продолжать, нужно сначала эту косточку удалить.

Был разговор о том, что она должна сделать операцию, чтобы продолжать выступать. Но она просто сказала, что пока хочет отложить эту операцию, потому что хочет по-человечески отдохнуть на двух ногах. Для жизни это совершенно не опасно, но если Яна захочет тренироваться, то нужна медицинская помощь. Но она не отказывалась от этого. А когда примет решение, что будет продолжать... Пока у меня такая информация, и другой от Яны мне лично не поступало. Как понимаю, она пока активно отдыхает и с мыслью о том, что будет возвращаться, не рассталась. Яну тоже понимаю, ей после Олимпиады, наверное, хотелось чего-то другого, а не операции. Она мне сказала, что сейчас отдохнет, и если захочет, то приведет в порядок ногу и вернется.