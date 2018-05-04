16:23 | ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Сестры Аверины - в предварительном составе сборной России на чемпионат Европы


Сестры Дина и Арина Аверины вошли в предварительный состав сборной России на чемпионат Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ВФХГ. Срок приема заявок от федераций истекает 4 мая. 

В рамках чемпионата Европы будут разыграны награды в индивидуальном многоборье и в многоборье в групповых упражнениях у женщин. Также определится победитель турнира в командном турнире юниорок, пройдут финалы в индивидуальных упражнениях у юниорок и финалы в групповых упражнениях у женщин.

"В индивидуальное многоборье на чемпионат Европы у нас предварительно заявлены Дина и Арина Аверины", - сказала представительница ТАСС. 

На чемпионате мира-2017 сестры Аверины выиграли все пять золотых медалей.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5177235

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!