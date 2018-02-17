Дина Аверина выиграла "Кубок чемпионов", Арина Аверина - вторая

Россиянка Дина Аверина стала победительницей "Кубка чемпионов - Газпром", прошедшего в рамках квалификационного турнира "Гран-при Москвы". Второй стала ее сестра Арина, тройку лидеров замкнула Юлия Бравикова.

В групповых состязаниях сборная России также одержала победу.

Финалы "Гран-при" пройдут 18 февраля

Москва

"Кубок чемпионов"

Групповые состязания

1. РОССИЯ - 36,400 (19,850 - 5 обручей + 16,550 - 3 мяча и 2 скакалки)

2. Болгария - 36,350 (18,500 + 17,850)

3. Финляндия - 29,850 (14,950 + 14,900)

4. Узбекистан - 28,100 (14,550 + 13,550)

Индивидуальные состязания

1. Дина АВЕРИНА (Россия) - 71,350 (18,100 обруч + 18,250 мяч + 18,400 булавы + 16,600 лента)

2. Арина АВЕРИНА (Россия) - 70,250 (18,300 + 18,500 + 16,750 + 16,700)

3. Юлия БРАВИКОВА (Россия) - 69,050 (18,200 + 18,250 + 15,900 + 16,700)

4. Александра СОЛДАТОВА (Россия) - 67,950 (17,700 + 16,200 + 17,300 + 16,750)...

7. Полина ХОНИНА (Россия) - 62,450 (14,150 + 16,950 + 16,050 + 15,300)...

11. Екатерина СЕЛЕЗНЕВА (Россия) - 60,750 (16,050 + 15,500 + 15,000 + 14,200)