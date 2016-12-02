В Токио началось строительство олимпийского стадиона

В Токио началось строительство главного стадиона Олимпийских игр 2020 года в Токио, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию столичной префектуры. Работы на месте снесенного в прошлом году Национального стадиона Ееги, на котором проходили Игры-1964, стартовали на 14 месяцев позже изначально запланированного срока.

Скандальная история, связанная со строительством олимпийского стадиона в столице Игр-2020, началась после того, как ряд японских архитекторов и чиновников выступили против первоначального проекта ввиду его дороговизны. Дизайн нового проекта, автором которого стал японский архитектор Кенго Кума, был одобрен правительством страны в прошлом году. По сравнению с изначальным проектом стоимость строительства сократилась с 2,1 до 1,2 миллиарда долларов, а вместимость стадиона уменьшилась с 80 до 68 тысяч человек.

Власти Токио рассчитывают, что строительство главной спортивной арены завершится в ноябре 2019 года. Игры XXXII летней Олимпиады пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.